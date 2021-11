'Europa wil dezelfde steun geven voor nieuwste chips als VS en Japan'...

De halfgeleiders staan in het geopolitieke centrum. Europees Commissaris Thierry Breton wil met een Chips Act Europa steunen om de productie van chips te verdubbelen tegen 2030. Een subsidiekader moet helpen om wereldwijd de concurrentie aan te gaan.

Europees Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton steekt zijn bewondering voor imec niet weg. Het Leuvense onderzoekscentrum voor halfgeleiders lijkt wel de koningin op het geopolitieke schaakbord van de voormalige Franse techbaas. 'Alle chipproducenten op de planeet hebben cruciale programma's voor onderzoek en ontwikkeling met imec.'

Breton wil de Europese chipproductie verdubbelen tegen 2030. De aankondiging van een Europese megafabriek voor de productie van chips samen met het Amerikaanse Intel zou 'een kwestie van dagen' zijn.

Maar ook de rest van de wereld zit niet stil. Japan trok vrijdag 6 miljard euro subsidies uit voor het onderzoek naar en de productie van de nieuwe generaties chips. De Verenigde Staten houden chipinvesteerders 52 miljard euro subsidies voor. Het Koreaanse Samsung kondigde een miljardeninvestering in Texas aan.

Komt u te laat met die chipwetgeving?

Thierry Breton: 'Ik heb al voor de covidcrisis en het chiptekort gepleit voor een grotere productie van halfgeleiders in Europa. We weten dat de vraag naar chips wereldwijd zal verdubbelen van 500 naar 1.000 miljard dollar. De kleinste chips, van 5 tot 2 nanometer, worden in Azië gemaakt. De bedrijven die met baanbrekende technologie komen vergen enorme investeringen. We willen een breed kader van investeerders verwelkomen in Europa. We bieden dezelfde steun voor die baanbrekende chiptechnologie als de VS en Japan. De Europese Chips Act geeft ons de middelen.'

Europa staat met het Belgische imec, het Italiaanse Leti en het Duitse Fraunhofer aan de wereldtop. Dat geeft ons een machtsbasis. We kunnen druk zetten.

U wilt ook subsidies uitdelen voor de productie van chips die de industrie vandaag nodig heeft?

Breton: 'We willen net zoals andere landen in de wereld competitief zijn, ook in onze subsidies. Technologische doorbraken zijn belangrijk. Onze concurrentieregels laten steun toe voor die baanbrekende technologie. Maar we hebben in de tussentijd specifieke noden voor onze industrie. We zullen in de Chips Act een beroep doen op artikel 107,3 in de Europese verdragen, dat meer flexibiliteit toestaat van de concurrentieregels voor de ontwikkeling van specifieke industriële noden.'

'Ook zullen we een platform voor onderzoek en ontwikkeling van halfgeleiders opzetten en coördineren. Er komen specifieke programma's en steun voor het ecosysteem van grote en kleine bedrijven dat daarbij betrokken is.'

U pleit al langer voor Europese autonomie voor de chipproductie. Is dat realistisch?

Breton: 'De geopolitiek over halfgeleiders gaat niet over protectionisme of alles zelf doen. We moeten een goede balans vinden van onze sterktes en zwaktes. Europa en de VS produceren elk 10 procent van de chips. 80 procent gebeurt in Azië, waarvan de helft in Taiwan. De vraag is: kunnen we sneller onze achterstand inlopen? En hoeveel doen we in Europa en wat besteden we uit aan Azië? Om geopolitieke redenen leggen we best niet alle eieren in één mand.'

'Europa staat met het Belgische imec, het Italiaanse Leti en het Duitse Fraunhofer in onderzoek en ontwikkeling aan de wereldtop. Dat geeft ons een machtsbasis. We kunnen druk zetten. In de coronacrisis hebben we een exportcontrole ingevoerd op vaccins. Daardoor kunnen we de discussie met de VS over vaccins heropstarten. Dat is autonomie.'

U trekt dus lessen uit de vaccincrisis?

Breton: 'We zijn in één jaar de apotheek van de wereld geworden. Niemand had de ervaring en de capaciteit om de eerste twee goedgekeurde vaccins te produceren in Europa. We zijn in één jaar van 0 naar 300 miljoen dosissen per maand gegaan. Dat is wat je doet in oorlogstijden. We gaan de productie nog licht optrekken naar 4 miljard dosissen per jaar. We zijn ook de eerste in de wereld qua vaccinatiegraad en de grootste vaccinexporteur met een uitvoer naar 51 landen.'

Wat met andere de toeleveringsketens die problemen ondervinden?

Breton: 'We kijken naar een tiental kritische toeleveringsketens en zoeken naar diversifiëring. Batterijen bevatten veel meer zeldzame componenten, zoals lithium, die uit China komen. Onze Europese bedrijven komen in concurrentie met de Chinese batterijproductie. Toen ik in China informeerde naar de heropening van onze productie kregen we te horen dat alles wat in China geproduceerd wordt, bestemd is voor de Chinese markt. '

Een bedrijf dat zich niet houdt aan de Europese regels kan een hoge boete krijgen, een tijdelijk verbod te opereren en als ook dat het niet tegenhoudt, worden opgebroken.

De EU-ministers voor Industrie keurden donderdag uw Europese spelregels en sancties goed voor grote onlineplatformen en uw verplichtingen voor aanbieders van digitale diensten.

Breton: 'Dat is een van de belangrijkste beslissingen voor de interne markt en de Europese Unie in jaren. De nieuwe regels voor big tech kunnen in 2022 in voege treden. Dat is snel naar Europese normen. De Verenigde Staten en Japan zijn geïnteresseerd in wat we doen. Ze hebben het in onze gesprekken altijd over de vraag of grote techbedrijven opgebroken moeten worden. Dat speelt niet voor ons. Maar we willen wel onze Europese digitale ruimte organiseren, zowel economisch als sociaal. Daarvoor is een goede wetgeving nodig en stevige sancties. Wie zich niet houdt aan de regels in Europa kan een behoorlijk hoge boete krijgen. Wie toch voortdoet, kan tijdelijk een verbod krijgen om te opereren in Europa. Als ook dat in dovemansoren valt, kan het bedrijf opgebroken worden.'

De techlobby bleef opvallend stil over die wetgeving.

Breton: 'Er circuleerde vrij snel een intern document van Google over hoe commissaris Breton terug naar af moest worden gestuurd (gniffelt). Ik heb van bij de start met de techbedrijven gesproken en hen gevraagd geen geld uit te geven aan lobbyisten, maar direct naar mij te komen. Maar mijn job is wetgeving schrijven voor de Europese burgers, niet voor de bedrijven die van onze markt profiteren.'

Tot slot: u ziet kernenergie als een groene energiebron?