Europese Commissie eist boosterprik binnen negen maanden voor coronapas

De basisinenting - twee dosissen AstraZeneca, Moderna of Pfizer of één dosis Johnson & Johnson - moet na zes maanden aangevuld worden met een boostershot, anders verliest het Europese coronacertificaat zijn geldigheid na negen maanden. Die tijdspanne moet lidstaten in staat stellen hun vaccinatiecampagnes goed te plannen.

Vrij verkeer

De Europese reisregels worden aangepast. 'Vrij verkeer is een fundamenteel recht voor elke Europese burger', zegt Reynders. Voor reizen in Europa zijn drie bewijzen geldig: een vaccinatiebewijs, een covidherstelbewijs of een negatieve coronatest. Voor wie een geldig certificaat heeft, gelden geen bijkomende verplichtingen, zoals een test of quarantaine voor het vertrek of na de aankomst. Reizen van en naar donkerrode zones, met veel besmettingsgevaar, wordt afgeraden. Wie niet gevaccineerd is, moet een test laten afnemen voor het vertrek en in quarantaine na de aankomst. Kinderen jonger dan twaalf en grensarbeiders zijn vrijgesteld van die verplichtingen.