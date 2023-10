Het is zenuwachtigheid troef op de Italiaanse obligatiemarkt. Voor het eerst sinds 2012 piekte de Italiaanse tienjaarsrente boven de 5 procent. Het renteverschil met Duitsland loopt op tot 200 basispunten. De vrees is dat de regering van premier Giorgia Meloni de overheidsschuld in de huidige omstandigheden niet kan financieren.