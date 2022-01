Turkse inflatie klimt naar hoogste peil sinds 2002

Een lange rij voor een wisselkantoor in de Turkse hoofdstad Ankara op 20 december. Met een de facto renteverhoging op deposito's in lira probeert president Erdogan de 'dollarisering' van de economie tegen te gaan.

Een tuimelende munt en een diep negatieve reële rente jagen de officiële inflatie in Turkije naar 36 procent, het hoogste niveau sinds de Turkse president Erdogan begin deze eeuw aan de macht kwam.

Minus 22 procent. Dat is op dit ogenblik de reële rente in Turkije. De centrale bank knipte vorig najaar de rente bij tot 14 procent, terwijl de inflatie in december volgens de officiële data van het Turks bureau voor de statistiek opgelopen is tot 36 procent (zie grafiek onderaan).

De stijging van de levensduurte is zo opgelopen tot het hoogste peil sinds 2002, het jaar waarin huidig president Recep Tayyip Erdogan aan de macht kwam via een eclatante verkiezingszege van zijn AK-partij. Zijn populariteit steeg snel door een eind te maken aan de decennialange hyperinflatie en het land als opkomende economie op de kaart te zetten.

Lees meer analyse Monetaire kamikaze van Erdogan verarmt Turkije

Ironisch genoeg zet diezelfde Erdogan nu die stabiliteit op de helling met een soort monetaire kamikaze die de 84 miljoen Turken in snel tempo aan het verarmen is. De president wil de economische orthodoxie op de kop zetten door via lagere rentes een lagere inflatie na te jagen. Alle critici van dat controversiële beleid werden opgeruimd, zowel bij de centrale bank als bij het ministerie van Financiën.

Op dit ogenblik lijkt de kamikaze echter een resultaat te sorteren dat in lijn ligt met de economische orthodoxie: snel oplopende inflatie. Dit mede als gevolg van de bijbehorende tuimelperte van de lira, die tegenover de euro en de dollar in 2021 meer dan 40 procent van zijn waarde verloor.

Zware onderschatting

Zo'n hallucinante daling is een ramp voor een land dat nagenoeg zijn volledige energiebehoefte in harde dollar moet invoeren. Het is die ingevoerde inflatie die nu begint door te sijpelen in de inflatiestatistieken.

Merk op dat die officiële cijfers volgens sommige onafhankelijke Turkse economen nog een zware onderschatting van de echte stijging van de levensduurte in het land zijn. Een groep economen verenigd in ENAGrup schat de echte inflatie in het land in december op 83 procent.

Met de aankondiging van een soort spaardersgarantie kon Erdogan vlak voor Kerstmis de glijvlucht van de munt even een halt toeroepen en de lira zelfs de grootste dagwinst sinds 1983 bezorgen. 'We hebben de economische doctrine op de kop gezet', kraaide de Turkse president victorie.

Intussen is de kostprijs van die bokkensprong duidelijk geworden: snel slinkende deviezenreserves om de lira te ondersteunen en een spaardersgarantie die op termijn de schatkist flink wat geld kan kosten.

Poetin