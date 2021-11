Vestager rekt Europese regels over staatssteun op voor chipproductie

Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager overweegt overheidssteun toe te staan voor de productie van de broodnodige chips voor de Europese industrie. De miljardeninvestering van Intel in Duitsland, Frankrijk en Italië moet wel heel de Europese industrie ten goede komt en niet enkel de grote landen die het plan subsidiëren.

De Europese Commissie verlengt de soepele regels voor staatssteun in coronatijden met zes maanden tot juli 2022. Er komt ook een zachter concurrentieregime voor de groene en digitale transitie van de economie. Een grondige doorlichting van alle mededingingsregels is nog aan de gang. Bij die oefening loopt Europees concurrentiechef Margrethe Vestager op eieren.

De essentie Europa wil een eigen ecosysteem opbouwen voor de ontwikkeling van de chips van de toekomst. Tegelijk doet de schaarste aan chips vandaag de productiviteit van de industrie geen goed.

Het Amerikaanse Intel wil Europese productiecapaciteit opstarten en sloot daarover een deal met Duitsland, Frankrijk en Italië, in ruil voor zeker 8 miljard euro staatssteun. De Europese Commissie staat open voor de goedkeuring van die steun mits de baten van de investering naar bedrijven in heel Europa gaan.

De Commissie dringt aan op een apart samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie microchips. Daarvoor is Europese en nationale steun mogelijk. Het Leuvense imec kan daarin een glansrol krijgen.

De voorbije maanden escaleerde een ruzie tussen grote landen als Duitsland en Frankrijk en een groep kleinere lidstaten over staatssteun voor de productie van halfgeleiders in Europa. De Duitse minister van Economie Peter Altmaier en Europees commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton pleitten voor een grondige versoepeling van de Europese concurrentieregels met het oog op de creatie van een eigen Europees ecosysteem voor de productie van chips.

Dat de Amerikaanse chipsfabrikant Intel aanbood om in Europa een fabriek te bouwen voor de productie van chips, droeg bij tot dat opbod. Intel-topman Pat Gelsinger bezocht dit jaar veel lidstaten en onderzoeksfaciliteiten waaronder het Leuvense imec. Gelsinger maakte daarbij duidelijk dat hij tot 80 miljard euro in Europese productiefaciliteiten wil investeren, in ruil voor zo'n 8 miljard euro aan staatssteun.

Omdat de middelen voor staatssteun veel beperkter zijn voor kleine landen als België en Nederland dan voor grote, was het vooral de Duitse kanselier Angela Merkel die de forcing voerde. Intel nam al de productiecapaciteit voor chips over van Global Founderies in Leipzig. De Franse president Emmanuel Macron en zijn Italiaanse collega Mario Draghi verkregen toezeggingen dat ook bij hen productielijnen worden opgezet. Die te produceren chips zouden minstens van het 20-nanometertype zijn: het soort halfgeleiders dat vandaag gebruikt wordt in de industrie en de autoproductie en waar wereldwijd een tekort aan is.

De alliantie van de drie groten en de subsidieafspraken bleven onder water. Voor staatssteun hebben lidstaten immers de goedkeuring nodig van de Europese Commissie. Voorzitster Ursula von der Leyen werd door haar CDU-partijgenoten in Duitsland bewerkt om het nodige te doen.

Imec

De Duitse regering leidde intussen ook aan een Europees samenwerkingsverband voor het onderzoek naar en de productie van de nieuwe generatie chips van 2 nanometer of kleiner. Onder meer imec pioniert in die microchips. Het Nederlandse hightechbedrijf ASML experimenteert met machines voor het vervaardigen van die zeer kleine chips.

2 nanometer De chips van de toekomst zijn met maximaal 2 nanometer veel kleiner dan de halfgeleiders van 20 nanometer die vandaag essentieel zijn in de industrie. Het Leuvense onderzoekslab imec pioniert in het onderzoek naar die kleinste chips.

Europa wil tegen 2030 de productie van chips verdubbelen om een wereldwijd marktaandeel van 20 procent te bereiken en zo mee te doen in de race naar technologisch leiderschap. De Europese 'Chips Act' moet dit voorjaar de spelregels vastleggen om dat doel te halen.

Zo'n Europees samenwerkingsverband of IPCEI (Important Project of Common European Interest) voor hightechchips kan rekenen op soepeler staatssteunregels, zowel nationaal als Europees. Het gaat immers om grensverleggende innovatie. Zo'n samenwerking bestaat al voor batterijen, groene waterstof en een Europese cloud.

Twee sporen

Vestager wil vermijden dat die samenwerking rond chips scheefgetrokken wordt door het investeringsdossier van Intel. Zes landen, waaronder Nederland en de Scandinavische landen, waarschuwden een week geleden voor een 'ongelijk speelveld op de interne markt', waarbij enkel de grote bedrijven uit de grote landen aan hun trekken komen. De zes vrezen een subsidierace en oneerlijke concurrentie tussen de lidstaten .

Vestager koppelt daarom het Intel-dossier los van het IPCEI-dossier. Ze vraagt nadrukkelijk werk te maken van zo'n IPCEI-samenwerking voor de ontwikkeling van 'innovatieve technologieën en componenten voor micro-elektronica en hun eerste industriële ontwikkeling'. Daarvoor is Europese en nationale steun mogelijk. Dit gaat dus niet over Intel, wel over het opzetten van nieuwe projecten, waarbij imec een belangrijke bijdrage kan leveren.

Tegelijk maakt Vestager een opening om een staatssteundossier voor Intel goed te keuren, als eerste stap naar een Europese chipproductie. 'Zelfvoorzienend worden in chips is een illusie', zegt Vestager met een vingertje naar Breton. '40 jaar geleden was Europa nog goed voor de helft van de wereldwijde chipproductie. Het is terecht dat lidstaten onder voorwaarden meer investeren om de productiekloof te verkleinen.'

Voor een Europees fiat moet de steun voor chipfabrieken 'noodzakelijk, passend en in verhouding zijn'. Ook eist Vestager sterke garanties dat 'de voordelen van die staatssteun breed gedeeld worden zonder discriminatie in de Europese economie'. Het lijkt wel een oproep aan Merkel om eindelijk alle plannen op tafel te gooien.