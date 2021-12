Fracties spreken zich uit over akkoord Rutte IV

Na 271 dagen hebben de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en de Christenunie een regeerakkoord gesloten in Nederland. Vandaag spreken de fracties zich daarover uit.

'Het is een goed akkoord, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering', zei dienstdoend premier Mark Rutte maandagavond bij het verlaten van de onderhandelingen. Ook CDA-leider Wopke Hoekstra was kort in zijn reactie. 'Het heeft ook wel lang geduurd en soms had het iets van een tangverlossing.'

De verschillende fracties van de deelnemende partijen in het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer, moeten zich dinsdag en woensdag uitspreken over het akkoord. Daarna zullen de partijleiders vermoedelijk weer bijeenkomen om te praten over mogelijk kleine aanpassingen aan het akkoord waarop fracties aandringen. Het is de bedoeling dat de vier partijleiders het coalitieakkoord woensdagmiddag presenteren. Dan gaat het stuk ook naar de rest van de Tweede Kamer.

Daarna wordt een formateur aangewezen - VVD-leider Mark Rutte - die daarna kan beginnen met het samenstellen van zijn vierde regering. Hij zal de komende paar weken de bewindslieden ontvangen. In de tweede week van volgend jaar kan het kabinet-Rutte IV dan op het bordes staan.