Mario Draghi staat voor onmogelijk dilemma

Voor de nieuwssite Politico is Mario Draghi de invloedrijkste Europese persoonlijkheid voor 'de klas van 2022', maar de echte test voor de Italiaanse premier komt in januari. Wordt hij president of blijft hij premier?

Draghi bracht rust in de Italiaanse politiek, stelt Politico. 'Hij regeert Italië als een technocraat, wat een belangrijke ernst brengt voor een land dat lang boven zijn gewicht bokste in de Europese arena.' En met het vertrek van Angela Merkel als Duitse kanselier kan hij samen met de Franse president Emmanuel Macron en de nieuwe kanselier Olaf Scholz een trio vormen dat Europa een nieuw elan bezorgt.

De essentie De nieuwssite Politico verkoos Mario Draghi tot de invloedrijkste Europeaan voor de klas van 2022.

Draghi bracht met zijn technocratische aanpak rust in de Italiaanse politiek.

In januari moet het Italiaanse parlement een nieuwe president kiezen. Draghi is de belangrijkste kandidaat.

Als Draghi president wordt, wenken vervroegde verkiezingen in Italië.

In de tien maanden dat Draghi premier is, heeft hij in Italië bakens verzet. Hij stroomlijnde de aanpak van de coronapandemie, en zette hij hervormingen op de rails. Draghi krijgt ook 200 miljard euro van het Europese herstelfonds. De plannen daarvoor zijn ingediend, maar moeten nog worden uitgevoerd. En daarvoor is de gewezen voorzitter van de Europese Centrale Bank een onmisbare figuur, die een uiterst gevarieerde coalitie op de been moet houden.

In januari 2022 moet het Italiaanse parlement een opvolger voor de huidige president Sergio Mattarella aanduiden. De tachtigjarige politicus heeft duidelijk laten verstaan dat hij niet te verleiden is tot een ambtsverlenging.

En dan komt de huidige Italiaanse premier in beeld. Draghi is zowat de enige figuur die de nodige tweederdemeerderheid in het parlement achter zich zou kunnen krijgen. Maar als hij uit de regering wegvalt, dan wenken nieuwe vervroegde verkiezingen en komen de aangevatte hervormingen en de uitvoering van het herstelplan in het gedrang.

Opvallend is dat de meeste steun voor het presidentschap van Draghi komt van de extreemrechtse partijen, de Lega van Matteo Salvini en de Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni.

Hun steun is voorwaardelijk: na de benoeming van Draghi tot president moeten er vervroegde verkiezingen komen. Samen halen die twee rechtse partijen in de opiniepeilingen zo'n 40 procent. Met de fel verzwakte Forza Italia-partij van gewezen premier Silvio Berlusconi mikken ze op een meerderheid in het Italiaanse parlement.

Maar bij Forza Italia zeggen ze dat Draghi tot de verkiezingen van 2023 moet aanblijven en dat Berlusconi maar president moet worden. Het is onwaarschijnlijk dat Berlusconi voldoende stemmen haalt in het parlement.

Volgens analisten kan het presidentschap van Draghi ook de geloofwaardigheid en de respectabiliteit van een rechtse regering verhogen. Een Italiaanse president heeft vooral een ceremoniële functie, maar hij speelt achter de schermen een belangrijke rol.

De huidige coalitie bestaat uit de progressieve Partito Democratico (PD) en de anti-establishmentbeweging Movimento 5 Stelle en wat kleinere partijen. De PD kan de grootste partij in Italië worden bij de volgende verkiezingen. Voor PD-Leider Enrico Letta zouden vervroegde verkiezingen verhinderen dat zijn partij beschadigd wordt als de coalitiepartners beginnen te ruziën zodra de huidige premier vertrokken is.