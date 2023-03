De Provinciale Statenverkiezingen in Nederland zijn uitgedraaid op een zegetocht voor de BoerBurgerBeweging (BBB). De partij wordt haast overal de grootste en domineert ook in de Eerste Kamer. De regering van Mark Rutte krijgt klappen. 'Als dit mij zou overkomen, dan was ik weg', zegt BBB-leider Caroline van der Plas.