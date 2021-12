'Opa' Draghi voelt wel wat voor Italiaans presidentschap

De Italiaanse premier Mario Draghi (74) zegt dat de Italiaanse politieke stabiliteit niet in het gedrang komt als hij geen premier meer is. Een hint dat hij president wil worden.

Zou Mario Draghi stiekem een kenner zijn van bekende quotes uit de Belgische voetbalgeschiedenis? De Italiaanse premier leek woensdag een 'Georges Leekens-moment' te beleven. Toen die in 2012 zijn job als Belgisch bondscoach inruilde voor het trainerschap van Club Brugge wekte hij bij volgers en fans verbazing door te stellen dat 'mijn werk bij de Rode Duivels voor 90 procent gedaan is'.

Draghi leek die uitspraak woensdag tijdens de traditionele eindejaarspersconferentie in Rome te parafraseren. 'Ik ben een man en een grootvader in dienst van de staat. Mijn persoonlijke lot doet niet ter zake', klonk het. Volgens de econoom zijn 'de voorwaarden voor stabiliteit aanwezig', wie ook de regering leidt. Tenminste als een andere premier over dezelfde, brede meerderheid kan beschikken en vervroegde verkiezingen in het land worden vermeden.

De essentie De Italiaanse premier Mario Draghi vindt dat zijn vertrek uit de regering de stabiliteit niet in gevaar brengt.

Daarmee wakkert hij de geruchtenmolen aan dat hij volgend jaar Italiaans president wil worden.

Draghi leidt een brede regeringscoalitie. Zijn vertrek kan leiden tot vervroegde verkiezingen.

Het Italiaanse parlement kiest in januari 2022 een opvolger voor huidig president Sergio Mattarella.

Sinds februari 2021 leidt Draghi - tot opluchting van heel wat Europese leiders - een Italiaanse regering van nationale eenheid. De Romein verwierf op het continent heel wat aanzien door de eurozone als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2011 tot 2019 door een zware crisis te loodsen.

Dankzij zijn naam en faam als redder van de euro wist Draghi in eigen land een ruime parlementaire meerderheid achter zich te krijgen: van de extreemrechtse Lega over de populistische Vijfsterrenbeweging tot de centrumlinkse PD.

Het cement in die regering is duidelijk de gewezen bankier van Goldman Sachs. Hij is ook de architect van een cruciaal economisch herstelplan van 200 miljard euro dat gefinancierd wordt door het Europese herstelfonds.

Enige realistische kandidaat

Maar nu laat Draghi verstaan dat hij wel zin heeft in het Italiaanse presidentschap. In februari 2022 loopt het mandaat van de huidige bewoner van het Palazzo del Quirinale, Sergio Mattarella (80), af. Die laatste is niet uit op een verlenging.

Ik ben een man en een grootvader in dienst van de staat. Mijn persoonlijke lot doet niet ter zake. Mario Draghi Italiaanse premier

Er zijn nauwelijks kandidaten voor het presidentschap. Alleen gewezen premier Silvio Berlusconi gaf aan Mattarella te willen opvolgen. Maar hij is een erg omstreden figuur en kan nooit voldoende stemmen verzamelen tijdens de geheime stemming in het parlement in januari 2022.

Draghi lijkt zowat de enige kandidaat in wie veel partijen zich wel kunnen vinden. Tot nu had de econoom niet in zijn kaarten laten kijken, maar zijn opmerking op de persconferentie bracht de geruchtenmolen weer op gang.

Vervroegde verkiezingen

Politieke analisten vrezen dat de stabiliteit van de regering op het spel staat als Draghi president wordt. Een vertrek kan voor de rechterzijde - de Lega, Berlusconi's Forza Italia en de extreemrechtse Fratelli d'Italia - het sein vormen om vervroegde verkiezingen uit te lokken. Volgens de peilingen koersen zij af op een meerderheid.

De linkervleugel van de Italiaanse regering, geleid door de PD, heeft minder trek in een stembusslag, al hoopt die partij dat ze in de toekomst een meerderheid kan halen. De Vijfsterrenbeweging heeft tot slot helemaal geen reden om vervroegde verkiezingen te willen, want in de peilingen verliest ze steeds meer terrein.