Valérie Pécresse, de tegenkandidate die Macron niet zag komen...

Krijgt Frankijk een vrouwelijke president? Als we de peilingen mogen geloven, maakt Valérie Pécresse (54), de kandidate van de conservatieve Les Républicains, een goede kans.

Gaat 4 december 2021 de geschiedenisboeken in als een scharniermoment in de Franse presidentsrace van 2022? Die dag wezen de leden van de conservatieve partij Les Républicains (LR) Valérie Pécresse aan als hun kandidate in de strijd om de sleutels van het Élysée. Sindsdien heeft de 54-jarige politica de wind in de zeilen.

Pécresse versloeg tijdens de voorverkiezingen vier mannelijke tegenkandidaten. Sindsdien verkeert ze in campagnemodus. Op haar tocht door het land bezocht ze ook haar tegenstanders in een poging de partij te verenigen.

Haar doortastende aanpak sloeg aan. In alle peilingen sinds haar aanstelling tot presidentskandidate veroverde ze de tweede stek, na Emmanuel Macron maar voor de extreemrechtse politici Marine Le Pen en Eric Zemmour. Volgens één peiling zou ze op 24 april 2022 zelfs de tweede ronde winnen van de huidige president.

De essentie Sinds Valérie Pécresse presidentskandidate is voor LR, staat ze steevast tweede in de peilingen na president Emmanuel Macron.

Pécresse leidt momenteel de regio Ile-de-France, de regio rond Parijs.

Om te winnen van Macron moet ze kiezers bij Eric Zemmour, Marine Le Pen en Macron zelf weghalen.

De Franse president onderschat haar niet. Een speciaal team stippelt een tegenoffensief uit.

Pécresse legde een opvallende politieke weg af. Als gaulliste werd ze politiek ingewijd door ex-president Jacques Chirac. Onder president Nicolas Sarkozy (2007-2012) was ze minister. Sinds 2015 is ze voorzitter van Île-de-France, de regio rond Parijs.

Tijdens haar politieke loopbaan maakte ze een bocht van een gematigd rechtse naar een hardere, meer identitaire koers. Zo pleitte ze eerst voor 'meer (Angela) Merkel in de Franse politiek'. Nadien schoof ze op naar de erg conservatieve Magaret Thatcher.

Pécresse doseert zichzelf als 'twee derde Merkel, een derde Thatcher'. Al wil ze niet horen dat ze een 'dame de fer' is maar wel een 'dame de faire'. Geen 'ijzeren dame' maar wel 'iemand die zaken gedaan krijgt'. 'Als je wil dat er iets gezegd wordt, neem dan een man. Als jullie willen dat er iets gedaan wordt, vraag het aan een vrouw', is haar motto.

Partij verenigen

De eerste opdracht van Pécresse bestaat erin haar eigen partij te verenigen. LR is de traditionele rechtse partij die in principe de gaullisten verenigt. Maar Sarkozy voegde daar twee ingrediënten aan toe: een flinke scheut liberalisme en een stevig veiligheidsbeleid in het teken van orde en gezag.

Toen François Fillon bij de presidentsverkiezingen van 2017 ten onder ging aan een reeks schandalen, was LR een zeer conservatieve partij geworden, waarin een stevige fractie traditionele katholieken zat. Centrumrechtse kiezers en Fransen die de lekenstaat hoog in het vaandel dragen, haakten daarom af.

Als je wil dat er iets gezegd wordt, neem dan een man. Als jullie willen dat er iets gedaan wordt, vraag het aan een vrouw. Valérie Pécresse Presidentskandidate LR

Voor Pécresse wordt de presidentsrace één grote evenwichtsoefening. In de eerste plaats moet ze vissen in de vijver van de extreemrechtse kandidaten Marine Le Pen en Eric Zemmour. Vooral de polemist lijkt uit te groeien tot een magneet voor kiezers van LR die teleurgesteld zijn omdat hun partij te weinig de nadruk legt op de Franse identiteit en orde en gezag. Onder druk van Eric Ciotti, haar rivaal in de beslissende ronde van de voorverkiezingen bij LR, is Pécresse al behoorlijk in die richting opgeschoven. Ook wil ze de conservatie katholieken aanspreken met een pleidooi dat Europa moet teruggrijpen naar de christelijke waarden.

Tegelijkertijd wacht de opdracht kiezers af te snoepen van Macron. Het gaat om centrumrechtse kiezers die wat wantrouwig staan tegenover de identitaire retoriek maar wel de economische hervormingen willen die Macron, verkiezingsbeloftes ten spijt, niet uitvoerde.

Pécresse is van plan zich in de markt te zetten als een geloofwaardige rechtse tegenkandidaat voor de huidige president. 'Ik ben de enige die Macron kan verslaan', zei ze in haar overwinningsspeech na de voorverkiezingen. Ze verwees nadrukkelijk naar haar bestuurservaring, die Le Pen noch Zemmour heeft.

Troefkaart

Maar is Frankrijk klaar voor een vrouwelijke president? In 2007 nam de socialiste Ségolène Royal de handschoen al eens op tegen Sarkozy. De rechtse kandidaat liet toen uitschijnen dat een 'vrouw niet geschikt is om de codes van de Franse kernwapens in handen te houden'. Ook de linkse kiezers aarzelden, waardoor Sarkozy gemakkelijk won. Het valt dus af te wachten hoeveel machisme uit de Franse politiek is verdwenen. Pécresse noemt zichzelf graag een viscerale feministe. 'Ik ben klaar om president te worden', voegde ze eraan toe.

Veel concrete plannen legde ze nog niet op tafel. Die volgen begin januari. 15 weken voor de eerste ronde van de presidentsrace bestaat Pécresses taak erin de dynamiek van haar campagne gaande te houden. Er is enkel een rustpauze tussen kerst en nieuwjaar, onder meer om haar hoofdkwartier operationeel te maken.

Ik ben klaar om Frans president te worden. Valérie Pécresse presidentskandidate LR

Voor Macron is Pécresse alvast de onverwachte tegenkandidaat. Zijn kamp had de meer gematigde Xavier Bertrand, of Michel Barnier, de voormalige Europese brexitonderhandelaar, meer kansen toegedicht bij de conservatieve primaires. Maar beiden sneuvelden in de eerste ronde. De president neemt de kandidatuur van Pécresse wel ernstig. Hij benoemde al verschillende medewerkers om de opmars van 'la dame de faire' tegen te gaan.