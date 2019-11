13 Franse militairen sterven bij helikopterbotsing in Mali

De twee helikopters vlogen tegen elkaar tijdens een gevecht met islamitische strijders. Die laatsten staan sterker dan ooit in Mali.

De Franse militairen volgden in Mali al enkele dagen het spoor van een groep islamitische militanten, die zich in pick-uptrucks en op motors verplaatsten. Maandag konden ze de groep lokaliseren. Twee helikopters moesten samen met een gevechtsvliegtuig luchtsteun geven aan de militairen op de grond, maar vlogen in het strijdgewoel tegen elkaar. Er waren geen overlevenden.

Het is voor het eerst in 36 jaar dat zoveel Franse soldaten op één dag sterven. De slachtoffers maakten deel uit van de Barkhane-operatie, die sinds 2013 in Mali actief is. De Fransen schoten hun voormalige kolonie te hulp nadat de Toeareg een opstand waren begonnen in het noorden van het land en een verbond sloten met moslimextremisten. Een troepenmacht van zo'n 4.500 man moet garanderen dat de rust in het land kan weerkeren, maar dat lukt amper. Met de nieuwe slachtoffers erbij stierven al 38 Franse militairen sinds het begin van de operatie.

Etnisch geweld

Hoewel ook de Verenigde Naties een van de grootste vredesmissies ter wereld in het land ontplooien - Minusma, van 15.000 man sterk, onder wie ook Belgen - staan de jihadisten er sterker dan ooit. Ze maken grote delen van het land onbestuurbaar en poken het etnisch geweld op. Dit jaar vonden tal van dodelijke aanslagen plaats. Deze maand doodde IS nog meer dan 50 mensen op een militaire basis.