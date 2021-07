45 doden bij geweld in Zuid-Afrika

Gewelddadige protesten in Zuid-Afrika hebben al aan zeker 45 mensen het leven gekost. Het geweld volgt op de arrestatie van voormalig president Jacob Zuma. Hij zit in de cel omdat hij weigerde te getuigen in een onderzoek naar corruptie onder zijn bewind.

Het is al dagen onrustig in de straten van de Zuid-Afrikaanse provincies Kwazulu-Natal en Gauteng, waar de miljoenenstad Johannesburg ligt. Een week geleden brak daar geweld uit na de opsluiting van oud-president Jacob Zuma (79). Hij kreeg 15 maanden cel voor minachting van het gerecht. Zuma had meermaals geweigerd om te verschijnen voor de commissie die corruptie onder zijn presidentschap onderzoekt.

Frustratie

Zuma's aanhangers trokken de straat op in zijn thuisprovincie Kwazulu-Natal om zijn vrijlating te eisen. Ze staken bij protesten vrachtwagens in brand en blokkeerden grote snelwegen.

De schade door de plunderingen loopt volgens de regering in de tientallen miljoenen euro’s.

Onderhuids speelt ook de groeiende ontevredenheid van de Zuid-Afrikanen over de economie en de arbeidsmarkt mee. Ruim een derde (32,6%) van de bevolking is werkloos. De jeugdwerkloosheid is geklommen naar 46,3 procent. De frustratie over de slechte economische situatie - zeker sinds de coronacrisis - leidt nu volgens analisten tot plunderingen en diefstallen. 'We begrijpen dat werklozen niet genoeg voedsel hebben', zei David Makhura, de premier van de provincie Gauteng. 'We begrijpen dat de pandemie de situatie erger heeft gemaakt. Maar plunderingen ondermijnen onze zaken. Ze ondermijnen onze economie, onze gemeenschap, alles.' De schade door de plunderingen loopt volgens de regering in de tientallen miljoenen euro's.

De aanhangers van Zuma in de partij zeggen dat de oud-president onrechtvaardig behandeld is. Zij vinden dat hij onterecht in de cel zit.

Interne verdeeldheid

Het geweld legt daarnaast de interne verdeeldheid van de regeringspartij ANC bloot. De aanhangers van Zuma in de partij zeggen dat de oud-president onrechtvaardig behandeld is. Zij vinden dat hij onterecht in de cel zit, net als in de jaren 60. Toen zat hij tien jaar vast op Robbeneiland, samen met Nelson Mandela, omdat hij apartheidswetten had geschonden.

Het kamp dat huidig Zuid-Afrikaans president Cyril Ramaphosa steunt, ziet de arrestatie van Zuma juist als een krachtig signaal tegen de grootscheepse corruptie tijdens diens regeerperiode. Zijn opsluiting toont dat niemand in Zuid-Afrika boven de wet staat, zelfs niet Jacob Zuma, vinden zij.