ANC dwingt president Zuma naar uitgang

Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), de partij die aan de macht is in Zuid-Afrika, heeft beslist dat de door schandalen geplaagde president Jacob Zuma zich moet terugtrekken.

De website News24 berichtte dat de vergadering van ongeveer 80 leden van het uitvoerend comité van het ANC eindigde om drie uur 's ochtends (twee uur in België), 13 uur na aanvang . Volgens verschillende bronnen krijgt Zuma het bevel zich terug te trekken , nadat hij eerder had geweigerd ontslag te nemen.

Het uitvoerend comité van het ANC had een "dringende" vergadering georganiseerd, die om 14 uur 's middags was begonnen in hoofdstad Pretoria. Er zou beslist worden of Zuma moest opstappen voor het einde van zijn twee ambtstermijn, en in welke omstandigheden.