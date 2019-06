Afrikaanse Unie schorst Soedan na bloedbad

Lijken in de Nijl

De beslissing viel nadat de Soedanese veiligheidstroepen maandag het vuur hadden geopend op vreedzame demonstranten in de hoofdstad Khartoem. Filmpjes op sociale media tonen hoe soldaten van de Soedanese Rapid Support Forces (RSF), een beruchte militie die ook verantwoordelijk was voor gruwelijkheden in Darfoer, betogers neerschieten, vrouwen en kinderen verkrachten en lijken in de Nijl dumpen.