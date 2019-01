Afrikaanse Unie twijfelt aan verkiezingsresultaten in Congo

De Afrikaanse Unie heeft ernstige bedenkingen bij de resultaten van de presidentsverkiezingen in Congo, bleek na een bijzondere zitting in het Ethiopische Addis Abeba donderdagavond.

Het verzoek van de Afrikaanse Unie is uniek. Nooit eerder bemoeide de organisatie zich met nationale aangelegenheden als de uitslag van verkiezingen. 'De bijeengekomen vergadering van Afrikaanse staats- en regeringsleiders trekt de voorlopige uitslag van de verkiezingen die door de onafhankelijke verkiezingscommissie van Congo is bepaald, sterk in twijfel', stelt de AU in een verklaring.