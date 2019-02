Afrikaanse landen blokken Europees plan voor asielcentra af

De Afrikaanse Unie is niet van plan detentiecentra voor migranten toe te laten op zijn grondgebied, zoals de Europese Unie wil.

Dat blijkt uit een gelekte gezamenlijke nota van de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie die de Britse krant The Guardian kon inkijken. Het nieuws komt er op het moment dat 49 Europese en Arabische leiders vandaag en morgen in het Egyptische strandresort Sharm-el-Sheikh verzamelen blazen voor de allereerste top van de Europese Unie en de Arabische Liga.

De top moest de weg effenen voor platformen voor de opvang van migranten in Afrika. De oprichting van migratieplatformen, zeg maar detentiecentra, langs de Afrikaanse kust, waren onderdeel van een Europees plan in de strijd tegen illegale migratie die de Europese leiders op een top vorige zomer afspraken. Economische samenwerking zou daarbij het glijmiddel vormen.

De bedoeling is havens in veilige landen te creëren, zoals Marokko of Tunesië, om migranten daar op te vangen, bootjes met migranten ook naar die landen terug te duwen en er hun asielaanvraag af te handelen. Pushbacks, bootjes terugsturen naar landen waar mensen hun veiligheid niet gegarandeerd is, is vandaag verboden volgens het Europees recht.

Maar migratie wordt geen prioriteit in Sharm El Sheikh. In Europa is de urgentie in het migratiedebat weg. Geen enkel Afrikaans land is tot nog toe bereid gevonden zulke platformen op te zetten. Spanje kon wel met Marokko bilaterale afspraken maken over de terugname van migranten.

Vuilnisbak

De Afrikaanse Unie wil de Europese plannen helemaal in de vuilnisbak, meldt The Guardian. De detentiecentra zijn volgens de gelekte gezamenlijke nota van de 55 lidstaten strijdig met het internationaal recht en zou een flagrante schending inhouden van de rechten van mensen die er vastgehouden worden. 'De collectie van biometrische data, zoals vingerafdrukken, door internationale in de detentiecentra is strijdig met de soevereiniteit van Afrikaanse naties', klinkt het nog.

Met de nota wil de Afrikaanse Unie verduidelijken dat landen als Marokko of Tunesië in geen geval akkoorden over opvangcentra mogen sluiten op hun grondgebied, in ruil voor Europese cash. De Afrikaanse leiders vrezen dat 'het model zal uitdraaien op een nieuwe vorm van mensenhandel, met Europa die de beste arbeidskrachten binnenlaat en de rest teruggooit naar Afrika.'

Het lek van de nota is ingegeven door de vrees dat de EU in Egypte toch opnieuw deals probeert te sluiten. En de Afrikaanse Unie wil ook duidelijk maken geen bilaterale deals te sluiten, zoas die tussen Spanje en Marokko.

Gruwelen

Libië houdt momenteel met Europese steun migranten tegen in centra. Er zouden ongeveer 20.000 mensen vastzitten, op een totaal van 800.000 migranten in het land. Mensenrechtenorganisaties rapporteren over gruwelen in de detentiecentra, waar sprake is van folteringen, mensenhandel, seksuele uitbuiting en slavernij.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de extreemrechtse partij Lega eist de oprichting van detentiecentra in de Sahel, de woestijnregio in noordelijk Afrika. Zijn bedoeling is dat er centra opengaan in Niger, Tsjaad, Mali en Soedan .

'De Afrikaanse Unie beschouwt de beslissing van de EU om ontschepingsplatformen op te richten en bilateraal overleg te houden met onze lidstaten als een ondermijning van de dialoog en het partnerschap tussen beide Unies', luidt het.