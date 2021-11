Akkoord over terugkeer Soedanese premier na staatsgreep

In Soedan zou er een politiek akkoord zijn om premier Abdullah Hamdok, die aan de kant is gezet na de militaire staatsgreep, te laten terugkeren.

Generaal Abdel Fattah al-Burhan schoof eind oktober de Soedanese burgerregering van Hamdok aan de kant en nam zelf de macht in handen. Sinds het afzetten van dictator Omar Bashir was Burhan al de belangrijkste leider in het land.