Algerijnen protesteren zelden, maar wel tegen doodzieke president

In heel Algerije komen duizenden op straat om te protesteren tegen president Abdelaziz Bouteflika's plannen voor een vijfde termijn. Een zeldzaamheid in een land waar het zelfs in de Arabische lente rustig bleef.

Al acht dagen op rij betogen duizenden - vooral jonge - Algerijnen tegen de plannen van de 81-jarige president Abdelaziz Bouteflika om zich kandidaat te stellen voor een vijfde termijn.

Gisteren trokken tienduizenden demonstranten na het vrijdaggebed door de straten van de hoofdstad Algiers terwijl ze leuzen als 'Tot ziens, Bouteflika' en 'Nee tegen een vijfde termijn' scandeerden. Ook in andere steden kwamen mensen op straat. De politie reageerde naar regionale normen mild en gebruikte traangas om de betogers uiteen te jagen.

De protesten tegen Bouteflika begonnen vorige vrijdag en houden al de hele week aan. Dat is bijzonder in Algerije, waar politiek verzet zeldzaam is. Getraumatiseerd door de burgeroorlog van de jaren 90, waarbij 200.000 doden vielen, en uit angst voor de machtige veiligheidsdiensten houden de meeste Algerijnen zich het liefst koest. Zelfs de Arabische lente van 2011 waaide geruisloos over het land. Maar dit keer vreest de bevolking dat er nooit verandering komt.

Doodziek in Zwitserland

De aanleiding zijn de presidentsverkiezingen van 18 april, waarvoor Bouteflika opnieuw kandidaat is. Nochtans is de president de jongste jaren amper in het openbaar verschenen. Sinds een beroerte in 2013 worstelt hij met een broze gezondheid en gaf hij geen toespraken meer.

De vraag is ook hoeveel tijd hij nog in Algerije doorbrengt: zijn medische behandelingen leiden hem vaak naar het buitenland en ook deze week zou hij in Zwitserland zitten. Veel Algerijnen geloven dat in de praktijk het militair establishment de boel bestiert.

Laat de Algerijnen zien dat Algerije in uw ogen belangrijker is dan de ambities van één man, dan de angst en de egoïstische instincten van hen die u omringen. Brief van 14 prominente Algerijnen

De onvrede is niet nieuw. Vorig jaar riep een groep van 14 prominente Algerijnen Bouteflika nog op van een vijfde termijn af te zien. 'Laat de Algerijnen zien dat Algerije in uw ogen belangrijker is dan de ambities van één man, dan de angst en de egoïstische instincten van hen die u omringen', schreven ze.

Maar het FLN, de partij die sinds de onafhankelijkheid in 1962 over Algerije regeert, schoof Bouteflika toch weer als kandidaat naar voren. De verwachting is dat hij de verkiezingen met gemak wint: de oppositie is te zwak en te verdeeld om een echt gevaar te vormen.

Man die land samenbracht

Met de keuze voor Bouteflika lijkt het FLN op veilig te spelen. De president mag dan wel oud en doodziek zijn, hij geniet nog enig aanzien als veteraan van de onafhankelijkheidsoorlog en als de man die het land in 1999 weer samenbracht na de burgeroorlog.

Bovendien is er onder zijn regime een evenwicht tussen verschillende concurrerende belangengroepen, van het leger, de inlichtingendiensten tot de machtige zakenelite. Zeker nu de dalende olieprijzen de economie onder druk zetten en de jeugdwerkloosheid hoge toppen scheert, verkiezen velen de stabiele Bouteflika boven een onzekere machtsstrijd.

Aan zij die dromen van verandering, zeg ik: 'Droom maar lekker verder Mouad Bouchareb FLN-leider