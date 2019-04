Algerijnen vieren aftreden van president Bouteflika

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika is dinsdag na twintig jaar aan de macht afgetreden. Dat heeft het staatspersbureau APS bekendgemaakt. De druk van de straat en het leger was te groot geworden.

Sinds eind februari kwamen de Algerijnen massaal de straat op om tegen Bouteflika te demonstreren. Ze pikten het niet dat de 82-jarige president zich voor de vijfde keer kandidaat wou stellen bij de verkiezingen van 28 april. Bouteflika is zwaar ziek en verscheen na een beroerte in 2013 nog amper in het openbaar. Hij brengt een groot deel van zijn tijd door in buitenlandse ziekenhuizen.