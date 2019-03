Algerijnse president buigt voor protesten

De doodzieke Abdelaziz Bouteflika stelt zich dan toch geen kandidaat voor een vijfde termijn als president van Algerije. Dat meer dan 1.000 rechters zich tegen zijn regime keerden, was de druppel te veel.

Abdelaziz Bouteflika is gisteren na bijna drie weken van protesten gebogen voor de druk van de straat. Hij stelt zich toch geen kandidaat voor een vijfde termijn. ‘Er komt geen vijfde mandaat’, schreef hij in een brief die door de staatsmedia gepubliceerd werd. ‘Mijn gezondheid en leeftijd staan het niet toe.’ Duizenden Algerijnen trokken de straat op om het nieuws te vieren.

Er komt geen vijfde termijn. Mijn gezondheid en leeftijd staan het niet toe. Abdelaziz Bouteflika Algerijnse president

Het regime kondigde ook aan dat de presidentsverkiezingen van 18 april voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Daarnaast wordt de regering herschikt en komt er een referendum over een nieuwe grondwet.

Duizend rechters

De bocht van Bouteflika kwam er nadat duizend Algerijnse rechters gisteren hadden gezegd dat ze geen toezicht zouden houden op de verkiezingen als hij daaraan zou deelnemen. ‘We houden geen toezicht tegen de wil van het volk in, de enige echte bron van macht’, schreven ze in een verklaring. Bouteflika, die zondag na een verblijf van twee weken in een Zwitsers ziekenhuis weer op Algerijnse bodem landde, zag zo nog maar eens een bondgenoot vertrekken.

Het was het culminatiepunt van bijna drie weken van protesten tegen zijn plannen om zich kandidaat te stellen voor een vijfde termijn. De regering legde het openbaar vervoer stil, vertraagde het internet en sloot universiteiten en scholen, maar niets van dat alles kon voorkomen dat honderdduizenden - vooral jonge - Algerijnen op straat bleven komen.

Zondag bleven tal van winkels, markten en bedrijven in de hoofdstad Algiers toe uit protest. Ook geestelijken sloten zich bij de demonstranten aan. Ze waarschuwden de regering zich niet langer met hun preken te bemoeien. ‘Laat ons gewoon ons werk doen’, klonk het.

Geen gehate dictator

Bouteflika is in tegenstelling tot andere leiders in de regio nochtans geen gehate dictator. De veteraan van de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd was jarenlang populair omdat hij het land weer op de sporen zette na de bloedige burgeroorlog van de jaren 90. Maar sinds een beroerte in 2013 is zijn gezondheid erg broos en verschijnt hij amper in het openbaar.

Veel Algerijnen snakten bovendien naar verandering wegens de hoge werkloosheid en de corruptie. Bouteflika kon de bevolking lang paaien met de inkomsten uit gas en olie, maar toen de olieprijzen vanaf 2014 daalden, stokte de economie van het OPEC-land. Intussen is meer dan een kwart van de jongeren werkloos in een land waar 70 procent van de bevolking jonger dan 30 is.

Geen alternatief