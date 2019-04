Algerijnse president neemt voor eind april ontslag

Algerije is al een tijd lang in de greep van protesten tegen het regime. De demonstraties begonnen eind februari toen jongeren de straat op trokken tegen het voornemen van Bouteflika, die al 20 jaar aan de macht is, om opnieuw deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 18 april. De 82-jarige president is zwaar ziek en is na een beroerte in 2013 nog amper in het openbaar verschenen. Hij brengt een groot deel van zijn tijd door in buitenlandse ziekenhuizen.