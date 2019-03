Arabische Lente breekt eindelijk door in Algerije

De protesten in Algerije breiden hand over hand uit. Niet alleen president Abdelaziz Bouteflika loopt in het vizier. De betogers eisen ook dat diens entourage baan ruimt.

Ruim acht jaar nadat de Arabische Lente over grote delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten walste, is ook Algerije het toneel van massale protesten tegen het regime. In de hoofdstad Algiers en andere steden betoogden vrijdag honderdduizenden om het onmiddellijke vertrek van president Bouteflika te eisen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de menigte uiteen te drijven.

De demonstraties begonnen eind februari toen jongeren de straat op trokken tegen het plan van Bouteflika, die al 20 jaar aan de macht is, om opnieuw deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 18 april. De 82-jarige president is zwaar ziek en is na een beroerte in 2013 nauwelijks in het openbaar verschenen. Hij brengt een groot deel van de tijd door in buitenlandse ziekenhuizen.

De betogers kregen drie weken geleden hun zin: Bouteflika kondigde aan zich terug te trekken als kandidaat. Maar in een adem stelde zijn regering de presidentsverkiezingen voor onbepaalde tijd uit. Dat lokte meteen nieuwe protesten uit want de betogers vreesden dat Bouteflika op die manier zijn ambtstermijn probeerde op te rekken en de geplande machtswisseling op de lange baan te schuiven.

Barsten in het regime

Door de aanhoudende protesten vertoonde het Algerijnse regime al snel barsten. De grootste klap kwam dinsdag toen de stafchef van het leger, generaal Ahmed Gaed Salah, opriep Bouteflika tot onmiddellijk ontslag te dwingen. Salah stelde voor een grondwetsartikel in te roepen dat bepaalt dat de president onbekwaam kan worden verklaard bij langdurige ziekte. Het is aan het Grondwettelijk Hof om die beslissing te nemen.

De oproep van Salah kreeg meteen brede steun. Zelfs het regerende Nationale Bevrijdingsfront (FLN) stuurde aan op het ontslag van de president, die nota bene sinds jaar en dag partijvoorzitter is. Ook de grootste vakbond, een van de bondgenoten van Bouteflika, liet weten geen graten te zien in een verklaring van onbekwaamheid. En de invloedrijke zakenman Ali Haddad, die de campagnes van de president had gefinancierd, trok inmiddels zijn handen van hem af.

Achter de schermen

De afbrokkelend steun voor Bouteflika kan de betogers niet geruststellen. Zij vrezen dat de entourage rond de president achter de schermen bezig is haar greep op de macht te betonneren. Bouteflika was al langer niet meer dan het gezicht van een regime waarin concurrerende facties, van het leger tot de zakenelite, een evenwicht hadden gevonden en 's lands rijkdom onder elkaar verdeelden.

Bovendien zint het de betogers niet dat het leger bij monde van stafchef Salah zich bemoeit met de politiek. Zij zijn niet vergeten dat de militairen in 1992 de parlementsverkiezingen annuleerden toen de islamisten afstevenden op een overwinning. Die beslissing veroorzaakte een jarenlange burgeroorlog die zeker 200.000 levens eiste.