Belgen moeten Ethiopië verlaten uit vrees voor aanval op hoofdstad

Nu de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba in het nauw wordt gedreven door verschillende oprukkende gewapende milities, roept België alle landgenoten op zo snel mogelijk het land te verlaten. De vrees voor een burgeroorlog en etnische zuivering groeit.

België vraagt alle landgenoten in Ethiopië zo snel mogelijk het land te verlaten nu er nog commerciële vluchten zijn. De kans dat het de komende dagen zeer moeilijk wordt om Ethiopië nog uit te geraken, groeit. Dat staat in het nieuw reisadvies dat Buitenlandse Zaken publiceerde.

Gevreesd wordt dat de gewapende rebellen uit het opstandige Noorden, het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) en hun bondgenoten, een aanval zullen lanceren op de Addis Abeba, de hoofdstad van het land en de hoofdzetel van de Afrikaanse Unie. Zaterdag besloten de Verenigde Staten al het grootste deel van hun ambassadepersoneel te evacueren.

Het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) heeft weet van 200 Belgen in Ethiopië. Het gaat zowel over expats, toeristen als mensen op doorreis. Zondag contacteerde de Belgische ambassade in Addis Abeba alle Belgen en rechthebbenden ter plaatse met het dringende advies het land te verlaten.

‘Naar het front’

De rebellen rukten de afgelopen dagen in sneltempo op van hun noordelijke deelstaat Tigray naar twee strategisch belangrijke steden, Dessie en Kombolcha, op zo’n 400 kilometer van de hoofdstad.

Ze kregen daarin steun van een andere rebellengroep, het Oromo Liberation Front (OLF). Die claimde maandag op 40 kilometer van de hoofdstad te zitten en zich klaar te maken voor een aanval, al is dat moeilijk te verifiëren. Wel bevindt hun machtsbasis zich rond Addis Abeba.

Laat ons oprukken naar het front. Adanech Abebe Burgemeester van Addis Abeba

De regering van Ethiopië kondigde dinsdag de noodtoestand af over in het hele land. Ook riep Abiy Ahmed, de premier van Ethiopië, zijn aanhangers op de wapens op te nemen, zich bij het leger te voegen en de hoofdstad te verdedigen moest het tot een aanval komen.

Zijn oproep viel niet op een koude steen. Zondag kwamen tienduizenden mensen – weliswaar vreedzaam – op straat in Addis Abeba tegen de oprukkende milities. ‘We moeten vechten voor de onafhankelijkheid van ons land’, jaagde Adanech Abebe, de burgemeester van Addis Abeba, hen op. ‘Laat ons oprukken naar het front.’

Spectaculaire comeback

Nu ook de hoofdstad in het oog van de storm komt, lijkt de chaos in het land compleet. Een jaar geleden trok Abiy ten strijde in wat hij ‘een korte veldslag’ noemde. Dat leek het in eerste instantie ook. In minder dan een maand tijd veroverde het Ethiopische leger, met steun van buurland Eritrea en paramilitairen uit de Amhara-regio, bijna de volledige deelstaat Tigray.

Ethiopië stond lange tijd geboekstaafd als Afrikaans groeiwonder en een magneet voor westerse bedrijven en investeerders.

Vandaag liggen de kaarten compleet anders. Met de spectaculaire comeback van de rebellen zitten de regeringstroepen momenteel in de achtervolging. Ook sloegen negen oppositiegroepen de handen in elkaar om Abiy van de macht te verdrijven.

Ondertussen zit de bevolking al een jaar tussen hamer en aambeeld. Volgens de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die dit weekend opriep tot een staakt-het-vuren, hebben alle kampen in het conflict bloed aan de handen. Plunderingen, lynchpartijen en seksueel geweld zijn er schering en inslag.

Etnische zuivering

Samen met een burgeroorlog groeit ook de vrees voor een etnische zuivering. De voorbije maanden kregen verschillende Tigreërs in Addis Abeba politie over de vloer voor ‘huiszoekingen’. ‘Hoewel we geen enkele link hebben met het TPLF, worden wij geviseerd’, klinkt het. Mensen met (familie)banden met Tigray zouden ook gearresteerd en gekidnapt worden in de hoofdstad, al is dat moeilijk te verifiëren.

Velen Ethiopiërs met een Tigrese familienaam willen vluchten, al is dat geen evidentie. De luchthaven wordt gecontroleerd door de overheid.

Uit veiligheidsoverwegingen wil geen enkele Tigreër met hun naam in de krant. Hun grootste angst is om gearresteerd te worden en te verdwijnen. Velen willen vluchten, al is dat geen evidentie. De luchthaven wordt gecontroleerd door de overheid en mensen met een Tigrese achternaam worden nu al tegengehouden.

Het conflict is door en door etnisch. Premier Abiy, die vooral steunt op de Amhara, staat lijnrecht tegenover de Tigreërs uit het noorden van het land. Voor Abiys aantreden in 2018 regeerde het Tigrese TPLF bijna drie decennia met harde hand. Sinds december 2019 zitten ze in de oppositie en trokken zich terug naar uitvalsbasis Tigray. Daarnaast speelt ook een strijd tussen de Amhara en Omoro’s, die nog eens concurrerende eigendomsclaims hebben over de hoofdstad.

Het ging Ethiopië, met 110 miljoen inwoner het op een na meest bevolkte land van het Afrikaanse continent, nochtans een tijdlang voor de wind. Door economische succesverhalen, zoals dat van Ethiopian Airlines, schudde het een verleden van hongersnoden en oorlog langzaam van zich af.