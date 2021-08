Belgische advocaat van 'Hotel Rwanda'-held is land uitgezet

De Belgische advocaat van Paul Rusesabagina, de vroegere hoteldirecteur op wie de film "Hotel Rwanda" is gebaseerd, is uit Rwanda gezet.

Lurquin werd omstreeks 20.40 uur lokale tijd op een vlucht gezet en mag ook het land niet meer binnen, aldus het directoraat-generaal. Lurquin was al de advocaat van Rusesabagina toen die nog in België verbleef - de man heeft ook de Belgische nationaliteit - maar hij vertegenwoordigde hem niet officieel in dit proces. Rusesabagina werd er vertegenwoordigd door een Rwandese advocate. 'Sinds een jaar kan hij zijn advocaat niet zelf kiezen, dat is nochtans een elementair recht', verklaarde de Brusselse advocaat aan AFP. Hij betreurt ook dat hij geen toegang kreeg tot de gevangenis waar zijn cliënt verblijft.