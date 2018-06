Belgische diamantair benoemd tot adviseur van Centraal-Afrikaanse regering

'Deze adviseur zal op alles werken dat met het Kimberley-Proces te maken heeft', zei minister Léopold Mboli-Fatran over de telefoon vanuit België, waar hij aan een werkvergadering deelnam. Het Kimberley-Process, dat in 2003 van kracht werd, is een systeem van internationale certificering dat 'conflictdiamanten' weert die oorlogen en opstanden voeden. Het legt de voorwaarden voor de export van diamant vast voor de 82 lidstaten. Peter Meeus is een van de oprichters van het proces.