Bemba mag niet deelnemen aan Congolese verkiezingen

Het hoogste gerechtshof van Congo heeft de oppositieleider uitgesloten van de verkiezingen, omdat hij werd veroordeeld door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

In augustus maakte de Congolese oppositieleider Jean-Pierre Bemba een triomfantelijke terugkeer naar zijn thuisland. Hij wil er aan de presidentsverkiezingen deelnemen, nadat hij tien jaar in de gevangenis heeft gezeten in Nederland.

Maar de Congolese kiescommissie verbood hem diezelfde maand al deel te nemen. Ze gebruikte Bemba's veroordeling door Den Haag als argument. Het Internationaal Gerechtshof sprak de oppositieleider in juni in beroep vrij, nadat hij in eerste aanleg in 2016 was veroordeeld tot nog eens 18 jaar cel voor de wreedheden die zijn milities van 2002 tot 2003 begingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, een buurland van Congo. Hij blijft echter veroordeeld voor het beïnvloeden van getuigen.

Het hoogste gerechtshof van Congo heeft dinsdag het besluit van de kiescommissie bevestigd. De vraag is of Bemba's aanhang naar geweld zal grijpen. Een opiniepeiling van de New York University Congo Research Group meldde in juli dat Bemba 17 procent van de kiezers achter zich had, waardoor hij derde zou worden in de verkiezingen.

Een andere presidentskandidaat, Moise Katumbi, stond in die peiling tweede, maar mocht in augustus Congo niet meer binnen en kan evenmin deelnemen aan de verkiezingen. Volgens dezelfde peiling gaat Felix Tshisekedi daarom de campagne in als grootste kanshebber. Hij mag wel deelnemen aan de verkiezingen.

Vreedzame machtsoverdracht

Sinds Congo in 1960 onafhankelijk van België werd, is het nog nooit gelukt om er vreedzaam de macht over te dragen. Het is onduidelijk of president Joseph Kabila, die eigenlijk in 2016 al moest aftreden, dat dit keer zal laten gebeuren.