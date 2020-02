Bezoek premier Wilmès aan Congo moet vriendschap bezegelen

Premier Sophie Wilmès op weg naar Congo, hier op een tussenstop in Niger.

Voor het eerst in tien jaar bezoekt een Belgische premier deze week Congo. Het bezoek moet een punt zetten achter de zware diplomatieke crisis onder de vorige Congolese president Joseph Kabila.

Premier Sophie Wilmès (MR) is woensdag naar Congo vertrokken voor het eerste bezoek van een Belgische premier in tien jaar. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo (Open VLD) en minister van Buitenlandse Handel Pieter de Crem (CD&V) vergezellen haar.

Op het programma staat onder meer een ontmoeting met president Félix Tshisekedi, toppolitici, zakenmensen en ngo's. Naast een bezoek aan de hoofdstad Kinshasa is er ook een stop in Lubumbashi, waar Wilmès plechtig het consulaat-generaal heropent dat sinds kort weer operationeel is.

De reis moet definitief een einde maken aan de zware diplomatieke crisis in de Belgisch-Congolese relaties, die onder de vorige president Joseph Kabila sterk verzuurden. Congo zette de militaire samenwerking met België stop en sloot het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi en het Schengenhuis in Kinshasa, een soort Europees consulaat dat België beheerde.

Het verminderde ook het aantal vluchten tussen Brussel en Kinshasa van zeven naar vier per week. België schortte van zijn kant een deel van de ontwikkelingssamenwerking op.

Ommekeer

Het aantreden van Tshisekedi begin vorig jaar bracht daar verandering in. Hoewel België erkende dat de president via verkiezingsfraude aan de macht kwam, gaf het hem het voordeel van de twijfel in de hoop dat hij een ommekeer kan inzetten in het land. Sindsdien wordt de samenwerking met de handrem op hervat.

In september werd Thsisekedi al met veel egards in België ontvangen. Normaal zou minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) begin januari naar Congo trekken, maar dat bezoek werd uitgesteld omdat hij naar een Europese spoedvergadering over Iran moest.