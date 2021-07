‘Bij een blokkade stevenen we in Tigray af op een regelrechte humanitaire ramp’

Kinderen, gevlucht voor het geweld in de Ethiopische regio Tigray, wachten in de rij voor ontbijt in de hoofdstad Mekele.

Totaal onverwacht heeft de Ethiopische regering deze week haar troepen teruggetrokken uit de opstandige regio Tigray. Na de aanvankelijke verrassing wordt gevreesd voor een bewuste strategie om de hongerlijdende bevolking nog dieper te treffen. ‘Een staakt-het-vuren betekent niet de stroom afsnijden en een blokkade opwerpen.’

‘De federale regering is niet langer verantwoordelijk voor de problemen in Tigray. Internationale hulporganisaties moeten aankloppen bij het TPLF, een terroristische organisatie.’ De boodschap van Redwan Hussein, een woordvoerder van de Ethiopische regering, leek duidelijk. Samengevat: trek jullie plan. Ook - en misschien vooral - humanitair.

De essentie In Ethiopië, het op een na dichtst bevolkte land in Afrika, kondigde de regering begin deze week een staakt-het vuren af in de opstandige regio Tigray.

De vrees groeit dat dat een bewuste strategie is om de regio af te schermen en te verzwakken.

Meer dan 900.000 mensen kunnen er verhongeren.

De boodschap kwam er woensdag, net na een onverwachte wapenstilstand. Maandag kondigde de regering in Addis Abeba een eenzijdige staakt-het-vuren af, zonder voorwaarden, na acht maanden strijd tegen Ethiopische rebellen van het TPLF in Tigray. Waarnemers stonden perplex.

In november 2020 begon de Ethiopische premier Abiy Ahmed een offensief tegen de noordelijke regio Tigray. Wat volgens Abiy een ‘korte veldslag’ tegen het TPLF moest worden, lijkt op het omgekeerde uit te draaien. De regeringstroepen trokken zich terug en de rebellen konden het grootste stuk in het oosten en het centrum van Tigray opnieuw in handen nemen, waaronder de steden Mekele en Shire.

Velen stellen zich vragen bij het staakt-het-vuren van Abiy. ‘De Ethiopische regering beweert dat dit een humanitair staakt-het-vuren is, maar in werkelijkheid wijst alles op een blokkade van Tigray’, zegt William Davison van International Crisis Group. ‘Toen de federale troepen zich uit de regio terugtrokken, werden cruciale bruggen voor hulpverlening opgeblazen. Ook telecommunicatie, elektriciteit en andere diensten werden onderbroken.’ Maandag zag de kinderrechtenorganisatie Unicef haar satellietapparatuur vernield door Ethiopische groepen. Communicatie is cruciaal voor het coördineren van internationale hulp.

Een staakt-het-vuren betekent niet de stroom afsnijden of kritieke infrastructuur vernietigen. Josep Borrell Hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid

‘Een staakt-het-vuren betekent niet de stroom afsnijden of kritieke infrastructuur vernietigen’, zei ook Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, vrijdagochtend op Twitter. ‘Een geloofwaardig staakt-het-vuren betekent al het mogelijke doen, zodat de miljoenen noodlijdende kinderen, vrouwen en mannen hulp kunnen krijgen.’

Honger als oorlogswapen

In Tigray dreigen meer dan 900.000 mensen te verhongeren, volgens cijfers van het Amerikaanse internationale ontwikkelingsagentschap. De voorbije acht maanden vielen duizenden doden en vond gruwelijk seksueel geweld plaats. Meer dan 5 miljoen mensen kampen er met voedseltekorten.

De voorbije maanden waren er al indicaties dat de regering in Addis Abeba honger als oorlogswapen inzet. Hulporganisaties werd om de haverklap de toegang tot het gebied ontzegd en communicatielijnen werden afgesneden.

Een ‘man made famine’ zou niet nieuw zijn in het land. In 1985 keek een derde van de wereldbevolking naar het popconcert Live Aid, dat geld inzamelde voor uitgehongerde Ethiopiërs. Vooral politieke redenen lagen aan de grondslag daarvan. Tussen 1983 en 1985 probeerde toenmalig dictator Mengistu Haile Mariam een opstand in Tigray de kop in te drukken door gewassen te verbranden, graanvoorraden te vernietigen en vee te slachten.

Een hulporganisatie probeerde woensdag de grens over te steken maar werd tegengehouden. Europese diplomate in de Hoorn van Afrika

Een herhaling van dat scenario is de grootste vrees van de internationale gemeenschap. ‘Al vier dagen mag niets of niemand nog binnen in de regio’, zegt een Europese diplomate in de Hoorn van Afrika. ‘Een hulporganisatie probeerde woensdag de grens over te steken maar werd tegengehouden door de Amhara (de bevolking uit de regio ten zuiden van Tigray die de regeringstroepen steunt, red.). De regionale troepen zouden van de regering in Addis Abeba de opdracht gekregen hebben niemand binnen te laten.’ Van de vier belangrijkste doorgangen naar Tigray zijn er drie onbereikbaar, door gevechten, verwoesting en blokkades.

Kindersterfte

Ik vrees voor een stijging van de kindersterfte, zeker van kinderen jonger dan vijf. Koen Sevenants Kinderpsycholoog Unicef

‘Ik vrees voor een stijging van de kindersterfte, zeker van de kinderen jonger dan vijf’, zegt Koen Sevenants, kinderpsycholoog bij Unicef en coördinator voor hulp aan kinderen en adolescenten in crisissituaties. Hij is net terug van vijf weken in het gebied. ‘Alles hangt af van hoe snel de humanitaire organisaties toegang krijgen. Maar zelfs nu is de voedselvoorziening catastrofaal. De situatie is hartverscheurend. De burgers en kinderen zijn er pionnen in een schaakspel van rivaliserende partijen. Bij een blokkade stevenen we af op een humanitaire ramp.'