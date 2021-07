BioNTech wil malariavaccin ontwikkelen

De technologie achter het malariavaccin is bekend van de coronavaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna. Ook die zijn gemaakt op basis van mRNA, de boodschapper waarmee een cel instructies krijgt. Een mRNA-vaccin injecteert een stukje genetische code voor de aanmaak van een onschadelijk stukje viruseiwit. Het immuunsysteem valt dat eiwit vervolgens aan, waardoor het zich traint op aanvallen van het échte virus.

Malaria is wereldwijd nog altijd een van de gevaarlijkste en besmettelijkste aandoeningen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) registreerde in 2019 nog 229 miljoen ziektegevallen en meer dan 400.000 overlijdens, vooral bij kinderen jonger dan vijf jaar.

'Onbereikbare droom'

Wetenschappers zoeken al tientallen jaren naar een vaccin tegen malaria. Het doel van de WGO was een vaccin dat minimaal 75 procent bescherming biedt. Vorig jaar ontwikkelden wetenschappers van de universiteit van Oxford voor het eerst een vaccin dat in 77 procent van de gevallen tegen ziekte beschermt. Dat bleek uit een studie met 450 kinderen in Burkina Faso.