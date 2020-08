Burundi eist miljarden van België en Duitsland

Het voormalige Belgische mandaatgebied wil herstelbetalingen voor de decennialange plunderingen.

Toen koning Filip eind juni zijn 'diepste spijt' betuigde voor de Belgische 'gruweldaden' in Congo, rees her en der de vraag of daar geen herstelbetalingen aan de voormalige kolonie bij horen. Het Congolese buurland Burundi doet dat nu hardop. Volgens senaatsvoorzitter Révérien Ndikuriyo zijn Duitsland en België samen 43 miljard dollar (36,4 miljard euro) verschuldigd voor de decennialange plunderingen in het Oost-Afrikaanse land.

Burundi werd vanaf 1880 gekoloniseerd door Duitsland. Samen met Rwanda en het grootste deel van Tanzania maakte het deel uit van Duits-Oost-Afrika. Na de Eerste Wereldoorlog werd de kolonie verdeeld tussen het Verenigd Koninkrijk en België, waarvan Burundi en Rwanda tot hun onafhankelijkheid in 1962 mandaatgebieden werden.

Volgens Burundi moeten Duitsland en België ook alle artefacten en kunstobjecten teruggeven die meegenomen zijn. Daarover richtte het land in 2018 al een panel met historici en antropologen op.

Spanningen

België wordt al langer verweten de sektarische spanningen in Burundi die tot heden voor politieke onzekerheid leiden als kolonisator opgezweept te hebben. Toenmalig koning Albert I liet de bevolking onderverdelen in drie groepen - Hutu's, Tutsi's en Twa - waarbij hij de Tutsi-minderheid de meeste macht gaf.

De relatie tussen Bujumbura en Brussel is al enkele jaren extra gebrouilleerd. Toen in 2015 president Pierre Nkurunziza een ongrondwettelijke derde termijn nastreefde, weigerde België de verkiezingen te erkennen en schortte het steunprojecten in het land op. Het regime van Nkurunziza betichtte België er dan weer van medeplichtig te zijn aan een mislukte staatsgreep en de coupplegers te beschermen.