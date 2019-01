Chaos en geweld dreigen in Congo

Het Congolese regime haalt alles uit de kast om zijn vertrouweling Emmanuel Ramazani Shadary als winnaar van de verkiezingen uit te roepen. Chaos en geweld lijken onvermijdelijk.

De kans lijkt groot dat het Congolese regime de uitslag van de presidentsverkiezingen van 30 december zal manipuleren om zijn kandidaat te doen winnen. De Congolese kiescommissie CENI blijft maar talmen met de bekendmaking van de resultaten, die normaal zondag gepubliceerd zouden worden. Het schuift logistieke problemen naar voren - dit weekend was volgens CENI maar 53 procent van de stemmen geteld - maar velen vrezen dat het regime het uitstel gebruikt om documenten te vervalsen ten voordele van zijn kandidaat.

Het is absoluut noodzakelijk de winnaar de komende dagen bekend te maken, zelfs als dat betekent dat er een andere president komt. Didier Reynders Minister van Buitenlandse Zaken

Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vreest manipulatie. ‘Het is absoluut noodzakelijk de winnaar de komende dagen bekend te maken, zelfs als dat betekent dat er een andere president komt’, zei hij maandag in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Shadary versus Fayulu

De strijd gaat tussen Emmanuel Ramazani Shadary, een vertrouweling van president Joseph Kabila, en Martin Fayulu, die midden november even als gemeenschappelijke kandidaat van de oppositie naar voren werd geschoven. Tot er barsten in het front kwamen en ook Felix Tshisekedi, de zoon van de éminence grise van de Congolese oppositie Etienne Tshisekedi, zich kandidaat stelde.

De relatief onbekende zakenman Fayulu zou onverwacht goed gescoord hebben. De Congolese bisschoppenconferentie, die 40.000 waarnemers opleidde en een belangrijke autoriteit is in het door geweld en ebola verscheurde land, liet vorige week tussen de lijnen verstaan dat hij de overduidelijke winnaar van de verkiezingen is. Ook foto’s die op sociale media circuleerden voor het regime het internet afsloot, wijzen daarop.

Frisse wind

Fayulu lijkt de hang naar verandering van de Congolese bevolking te incarneren. Met steun van oppositieboegbeelden Moïse Katumbi en Jean-Pierre Bemba voerde hij een sterke campagne, waarin hij beloofde de strijd met de corruptie aan te gaan. Voor de Congolezen, die pisnijdig zijn omdat hun levensomstandigheden de voorbije 20 jaar niet verbeterd zijn, is hij een welkome frisse wind. Als zakenman die carrière maakte bij de Amerikaanse oliereus ExxonMobil is hij politiek onbevlekt en ligt hij goed bij buitenlandse investeerders. Bovendien maakte hij naam door bij manifestaties tegen Kabila voorop te lopen.

Onlusten

Maar het regime zal de macht niet zomaar uit handen geven, zegt Congo-expert Kris Berwouts. ‘Kabila wou het liefst aan de macht blijven. Het was een toegeving dat hij een stap opzij zette en zijn vertrouweling Shadary als kandidaat naar voren schoof. Het regime zal er nu alles aan doen om hem als winnaar uit te roepen, in de hoop dat het de onlusten die daarop volgen de baas kan. Als dat niet lukt, zal het de verkiezingen proberen te annuleren via het grondwettelijk hof.’

Dat Shadary zich zondag tot winnaar uitriep, past in dat plan, maar makkelijk wordt het niet. De overwinning van Fayulu zou daarvoor te groot zijn en de organisatie voor Zuid-Afrikaanse landen SADC stelde al dat de verkiezingen correct verlopen zijn. De onderliggende boodschap: durf ze niet te annuleren.