Congolese kiescommissie dreigt ermee verkiezingen te annuleren

Martin Fayulu, die volgens de meeste waarnemers hoogstwaarschijnlijk de verkiezingen won, is niet van plan toe te geven. In een speech voor honderden militanten in Kinshasa kondigde hij aan dat hij naar het grondwettelijk hof trekt om de uitslag aan te vechten. Hij riep zijn aanhangers op hem te volgen. 'We weten dat het hof vol Kabilagetrouwen zit, maar we willen niet dat ze zeggen dat we de wet niet gevolgd hebben', zei hij. 'We zullen er alles aan doen om een juiste en duidelijke uitslag te hebben.' Het hof heeft een week om de betwisting te onderzoeken, maar als Kabilabastion lijkt de kans klein dat het Fayulu gelijk zal geven.