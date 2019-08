Congolese president komt in september naar België

Ondanks zijn omstreden verkiezingszege lijkt België nu toch de kaart van Félix Tshisekedi te trekken.

Koning Filip en premier Charles Michel (MR) zullen de Congolese president Tshisekedi op 17 september in België ontvangen. Dat wordt bevestigd in regeringskringen.

Het is de eerste keer sinds 2007 dat een Congolese president ons land aandoet. Het lijkt er sterk op dat België met het bezoek de relatie met Congo nieuw leven wil inblazen. Na het conflict met Joseph Kabila is dat een keerpunt in de woelige relaties met Congo.

Tshisekedi omstreden

Nochtans is de nieuwe president niet onbesproken. Tshisekedi kwam aan de macht na de omstreden verkiezingen in december. Hoewel er bewijzen waren dat Martin Fayulu, de kandidaat van een breed oppositiefront, de verkiezingen met zowat 60 procent van de stemmen had gewonnen, werd Tshisekedi als winnaar uitgeroepen. Hij zou het op een akkoordje gegooid hebben met oud-president Joseph Kabila, die zich na twee termijnen geen kandidaat meer kon stellen en wiens eigen kandidaat amper 24 procent van de stemmen haalde.

Tshisekedi kreeg het presidentschap. In ruil behield Kabila de controle over het leger, de veiligheidsdiensten en de mijnsector. Dat de oud-president nog steeds erg machtig is, bleek maandag bij de voorstelling van de nieuwe regering. De clan rond Kabila leverde twee derde van de ministers en haalde belangrijke ministeries als Mijnbouw, Financiën en Defensie binnen.

Vlak na de verkiezingen was er veel kritiek op Tshisekedi’s zege, van de Congolese katholieke kerk over de Afrikaanse buren tot westerse landen, waaronder België. Uiteindelijk ging het stof snel liggen omdat de meeste landen de voorkeur gaven aan een vreedzame machtsoverdracht boven een onzeker conflict. Ook België erkende Tshisekedi als legitieme president.

Economische kansen

Behalve de economische opportuniteiten die een goede relatie oplevert, lijkt het erop dat België de Congolese president het voordeel van de twijfel gunt en hem steunt in zijn voortdurende machtsstrijd met Kabila.

België is vooral op de hoede voor Frankrijk, dat steeds actiever is in Congo.

Bovendien wil België als oud-koloniale macht een vinger aan de pols houden in Kinshasa. België is vooral op de hoede voor Frankrijk, dat steeds actiever is in Congo.

Het bezoek van Tshisekedi vormt mogelijk een keerpunt in de Belgisch-Congolese relaties, die de voorbije jaren een dieptepunt bereikten. Eind 2017 schortte minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) een deel van de ontwikkelingssamenwerking op. Dat was een reactie op het gewelddadige neerslaan van de protesten in Congo.