Congolese president op 'privébezoek' in België

Félix Tshisekedi plant ontmoetingen met Belgische en Europese politici, nu de spanningen met zijn voorganger Joseph Kabila oplopen.

De Congolese president Félix Tshisekedi is zondag in Brussel aangekomen voor een 'privébezoek' van een tiental dagen. Dat meldt de Congolese nieuwssite Congo Indépendant, en werd bevestigd aan het persagentschap Belga. Tshisekedi zou in België zijn voor een medische check-up, maar zal ook Belgische en Europese politici zien.

België geldt als het tweede thuisland van Tshisekedi. Als zoon van de overleden oppositieleider Étienne Tshisekedi groeide hij op in ons land. De timing van zijn komst is evenwel opmerkelijk. Vorige week, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, sprak de Belgische koning Filip in een brief aan Tshisekedi nog zijn diepste spijt uit over de Belgische wandaden in Congo. Tegelijk lopen de spanningen in Congo met zijn voorganger Joseph Kabila op.

Kabila

Sinds begin vorig jaar leidt Tshisekedi het land, na omstreden verkiezingen. Die leken te zijn gewonnen door de zakenman Martin Fayalu, maar door een schimmige deal met Kabila, die volgens de grondwet niet meer herverkozen kon worden, belandde Tshisekedi alsnog op 'de troon'. De macht van Kabila blijft daardoor groot.

De aanhangers van de vorige president hebben een ruime meerderheid in de Assemblée Nationale, waardoor Tshisekedi aan handen en voeten gebonden is voor de hervormingen die hij wilde doorvoeren. De voorbije maanden liep de spanning tussen Tshisekedi's achterban en het Front Commun pour le Congo van Kabila al regelmatig op.

Kiescommissie

Vorige week werd, buiten de wil om van de machtige katholieke kerk, Ronsard Malonda aangeduid als nieuwe voorzitter van de kiescommissie Céni. Malonda maakte al deel uit van de vorige kiescommissie en moet nu dus de volgende stembusgang, van 2023, voorbereiden. Bij het middenveld en de oppositie is er echter weinig vertrouwen in een eerlijke voorbereiding. Het was de kiescommissie die Tshisekedi uitriep tot winnaar, hoewel uit gelekte resultaten bleek dat Fayulu de verkiezingen van eind 2018 met voorsprong gewonnen had.