Congolese president pakt voorzichtig ancien régime aan

Met een aantal symbolische maatregelen wil de Congolese president Félix Tshisekedi aantonen dat hij meer is dan de handpop van zijn voorganger Joseph Kabila. En misschien leidt dat wel tot echte verandering.

Vier maanden nadat de Congolese president Félix Tshisekedi ingezworen werd, kennen de Congolezen eindelijk de naam van hun nieuwe premier. Sylvestre Ilunga, die volgens zijn cv 72 is, maar volgens zijn entourage 78, verdiende zijn sporen als minister van Financiën onder Mobutu Sese Seko en als topman van de nationale spoorwegmaatschappij SNCC. Zijn benoeming kwam als een verrassing. Veel Congolezen en internationale waarnemers hadden nog nooit van hem gehoord.

Met Ilunga schudt Tshisekedi een troefkaart uit zijn mouw. De nieuwe premier komt dan wel uit de stal van de vorige president Joseph Kabila, hij was niet een van diens favorieten. Meerdere keren stelde Kabila een kandidaat-premier voor en even vaak botste die op een njet van Tshisekedi. Nu de technocraat benoemd is, moet de rest van de regering volgen.

Honderden politieke gevangenen vrij

Ilunga's benoeming is een van de voorzichtig positieve tekenen dat Tshisekedi toch zijn stempel op de Congolese politiek drukt. In januari werd hij verrassend tot de winnaar van de Congolese presidentsverkiezingen uitgeroepen, ondanks duidelijke bewijzen dat de andere oppositiekandidaat Martin Fayulu de verkiezingen gewonnen had.

De geruchten gingen dat Tshisekedi het op een akkoordje gooide met Kabila, die achter de schermen de touwtjes in handen hield. Omdat Kabila de baas blijft over de grondstoffen en het veiligheidsapparaat en zijn partij het parlement, de provincieraden en de gouverneursposten controleert, gingen waarnemers ervan uit dat de slagkracht van Tshisekedi beperkt zou zijn en de verandering waar de Congolezen naar snakten een illusie.

Maar sinds zijn eedaflegging in januari heeft Tshisekedi een paar keer verrast. Hij lanceerde een urgentieprogramma, waarmee hij onder meer in scholen en wegen investeerde, en liet honderden mensenrechtenactivisten en opposanten van het Kabila-regime vrij.

Symbolisch was ook de terugkeer van de populaire zakenman en oppositieleider Moïse Katumbi begin deze week in Lubumbashi, na een ballingschap van drie jaar in België. De aartsvijand van Kabila riskeerde een gevangenisstraf in Congo voor vastgoeddiefstal, iets wat hij zelf altijd ontkende, maar zijn veroordeling werd geannuleerd door het Congolese gerecht.

'Le chef c'est le chef'

'Thisekedi heeft van in het begin gezegd dat hij zijn stempel wou drukken, maar dat leek een verloren strijd', zegt Kris Berwouts, een onderzoeker die meerdere boeken over Congo schreef. 'Nu zien we dat hij op een intelligente en strategische manier toch zaken verwezenlijkt.'

De president is zich maar al te goed bewust van het belang van symboliek in Congo. Ook de repatriëring van het lichaam van zijn vader Etienne Tshisekedi volgende week moet in dat licht gezien worden. De émi­nen­ce grise van de Congolese oppositie stierf in 2017 in Brussel en ligt daar nog altijd in een mortuarium.

Kabila hield een terugkeer van het stoffelijk overschot steevast tegen, uit angst voor massademonstraties. Tshisekedi toont dat hij het dossier kan deblokkeren en bovendien kan hij met een staatsbegrafenis de politieke erfenis van zijn vader recupereren.