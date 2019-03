Cycloon Idai mogelijk grootste natuurramp ooit op zuidelijk halfrond

De cycloon Idai ging donderdag aan land in Mozambique en trok daarna verder naar Zimbabwe en Malawi. Windsnelheden van 170 kilometer per uur gingen gepaard met vloedgolven van 6 meter hoog, die een ongelofelijke verwoesting in het gebied veroorzaakten. Volledig dorpen zijn vernield, de stroom is uitgeschakeld en alle communicatiemiddelen zijn onbruikbaar geworden. Veel dorpen en steden zijn bovendien van de buitenwereld afgesloten, waardoor reddingswerkers ze niet kunnen bereiken.