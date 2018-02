Cyril Ramaphosa moet Zuid-Afrika redden van verval

Voormalig zakenman Cyril Ramaphosa is sinds deze week de nieuwe president van Zuid-Afrika, na het opstappen van Jacob Zuma. Maar zal hij voor de nodige ommekeer kunnen zorgen?

Zou Cyril Ramaphosa nog eens de oude strijdkreet van de zwarte verzetsbeweging ANC gepreveld hebben nadat hij donderdag ingezworen was als Zuid-Afrikaans president? ‘Amandla ngawethu!’, Zoeloe voor ‘Macht aan het volk’: de leuze werd decennia gescandeerd tegen het apartheidsregime. Ze weerklonk toen zijn iconische mentor Nelson Mandela in 1994 aan de macht kwam en de regenboognatie eindelijk geboren werd, een democratisch voorbeeld voor heel Afrika. Dezer dagen klinkt ze vooral als een cynische karikatuur, nu zelfopoffering plaatsgemaakt heeft voor zelfverrijking.

President De 65-jarige Cyril Ramaphosa volgde donderdag Jacob Zuma op als president van Zuid-Afrika. In december was hij ook al partijleider geworden van de gewezen anti-apartheidsbeweging ANC. Zuma nam ontslag nadat de kritiek op zijn corrupte wanbeleid te groot was geworden. Vakbondsleider Als jonge jurist richtte hij in de jaren 80 de Nationale Vakbond van Mijnwerkers op, die een speerpunt werd van het verzet tegen het racistische blanke regime. Zo groeide Ramaphosa door tot secretaris-generaal van het ANC, waarvoor hij begin jaren 90 hoofdonderhandelaar werd om het pad naar een democratisch Zuid-Afrika te effenen. Mandela’s dauphin Die adelbrieven deden ANC-icoon en president Nelson Mandela in Ramaphosa zijn gedroomde opvolger zien. Thabo Mbeki won echter het pleit, waarna Ramaphosa misnoegd de politiek verliet en zakenman werd. Multimiljonair Met zijn holding Shanduka bouwde Ramaphosa een enorme investeringsportefeuille uit, van mijnbouwgroepen als Glencore over Standard Bank, de telecomreus MTN en de biergroep SABMiller tot de Zuid-Afrikaanse bottelarijen van Coca-Cola en de franchises van de fastfoodketen McDonald’s. Zijn fortuin wordt op een half miljard euro geschat.

De 65-jarige Ramaphosa volgt Jacob Zuma op, die woensdag, onder immense druk van zijn eigen partij, ontslag had genomen. Je somptueuze privélandgoed nog wat meer optuigen met miljoenen belastinggeld. 783 aanklachten van corruptie bij een defensiedeal ontkennen. Zo innig verstrengeld zijn met de Indiase zakenbroers Gupta, die enorme overheidscontracten binnenhaalden en zelfs ministeriële benoemingen dicteerden, dat ‘state capture’ - landjepik - een nationaal begrip werd. Negen jaar lang belichaamde Zuma de lethargie van Afrika’s derde en meest geïndustrialiseerde economie. En vooral het morele verval van het ANC. Ramaphosa wacht een titanenwerk om schoon schip te maken.

Aan adelbrieven ontbreekt het hem allerminst. Als zoon van een politieman uit het township Soweto verduurde Ramaphosa maanden isoleercel voor zijn deelname aan studentenbetogingen. Als jonge jurist richtte hij een mijnwerkersvakbond op die in de jaren 80 het speerpunt werd van verzet tegen het blanke, racistische regime. Als secretaris-generaal van het ANC was hij Mandela’s hoofdonderhandelaar om het pad naar democratie te effenen en hield hij de pen vast voor de nieuwe grondwet, die nog steeds geldt als een van de meest liberale ter wereld. Dat Zuma niet helemaal tot een straffeloze kleptocraat verworden is, dankt Zuid-Afrika in niet geringe mate aan de stevige instituten - justitie, media, parlement - die Ramaphosa destijds hielp bouwen.

Mandela zag in hem dan ook zijn geschikte opvolger, maar moest - de strenge hiërarchie van het ANC getrouw - de oudere Thabo Mbeki naast en na zich dulden. Misnoegd verliet Ramaphosa de politiek en werd zakenman. Opnieuw blonk hij uit. Met zijn holding Shanduka - wat in zijn moedertaal Venda zoveel betekent als ‘verandering’ - bouwde hij een enorme investeringsportefeuille uit. Zijn participaties gingen van mijnbouwbedrijven als Lonmin en Glencore over Standard Bank, de telecomreus MTN en de brouwer SABMiller tot de Zuid-Afrikaanse bottelarijen van Coca-Cola en ’s lands 145 McDonald’s-eettenten. Dat leverde hem een fortuin op van zo’n half miljard euro. ‘Ramaphosa heeft altijd geloofd dat opleiding, kunst, kwaliteitswijn en snelle wagens niet enkel voorbestemd zijn voor de blanke middenklasse’, schreef zijn biograaf.

Het contrast met de modale zwarte bevolking is echter immens. De werkloosheidsgraad is onder Zuma gestegen tot 28 procent. Bij jongeren is dat zelfs bijna 70 procent. De economische groei slabakt, de staatsschuld is verdubbeld en ’s lands kredietwaardigheid is tot junk herleid. 7 miljoen Zuid-Afrikanen zijn besmet met hiv, de criminaliteitscijfers zijn torenhoog, de huisvesting, het onderwijs en de gezondheidszorg vaak bedroevend. De markten jubelen dat de zakenman Ramaphosa voor een ommekeer zal zorgen, maar hoezeer is hij niet zelf deel van het probleem?

Waarom zweeg Ramaphosa de voorbije jaren als vicepresident over Zuma’s excessen? Het wijdverbreide systeem van cliëntelisme verdwijnt trouwens niet met de exit van de chef. Ja, deze week viel de politie binnen bij de omstreden Gupta-broers. Maar profiteerde Ramaphosa niet jarenlang zelf van zijn politieke contacten en het ANC-beleid van ‘black empowerment’, dat bedrijven verplicht zwarte werknemers en aandeelhouders aan te trekken?