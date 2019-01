De Belg die de cacaosector moet redden

Computers enteren cacaomarkt

De handel in cacaobonen is een notoir volatiele markt. Als landbouwproduct is cacao extra gevoelig voor schommelingen in vraag en aanbod. Vooral plotse tekorten of overschotten in het aanbod doen de prijs soms wild schommelen. ‘Het weer, politieke factoren en wisselkoersen sturen het aanbod’, weet Justin Grandison, cacaomakelaar voor ABN AMRO in Londen.

‘Te veel of te weinig zon en regen kan een grote impact hebben op de oogst. Net als de politiek, wat duidelijk wordt als je op een wereldkaart kijkt. Landen rond de evenaar bieden de beste condities voor cacao, maar helaas zijn dat niet altijd de stabielste landen.’ Zo was Ivoorkust, ’s werelds grootste cacaoproducent, enkele jaren geleden nog in een burgeroorlog verwikkeld. Onrust in een van de grote cacaolanden laat zich daardoor snel voelen in de marktprijs. De cacaovraag daarentegen gaat relatief stabiel in stijgende lijn, met dank aan ’s werelds groeiende middenklasse.

Alsof de cacaomarkt niet wispelturig genoeg was, vertroebelt de opmars van computerhandel via algoritmes het plaatje nog meer. ‘Zulke speculanten hebben de prijsbewegingen de jongste jaren doen toenemen’, legt Grandison uit. ‘Door hun grote volumes hebben ze een grote prijsimpact die zelfversterkend werkt als anderen mee op de trein springen.’

‘Daarbij laten ze zich leiden door momentum, technische signalen en statistische analyse. Fundamentele factoren - het weer, aanplantingen, voorraden - raken zo steeds meer ondergesneeuwd. Talloze ervaren cacaotraders hebben er dan ook de brui aan gegeven. Ze kunnen niet opboksen tegen de schaal van de computertraders. Het maakt het voorspellen van de markt alweer lastiger.’

Of de twee grootste cacaoproducenten - Ivoorkust en Ghana - tegengewicht kunnen bieden door net zoals het OPEC-oliekartel samen het aanbod te sturen, is twijfelachtig. Beide landen ontvouwden vorig jaar plannen om hun productie en prijzen beter te coördineren, maar Grandison betwijfelt of ze veel impact op de internationale cacaoprijs zullen hebben.

‘Het is een historische stap, maar ze moeten eerst nog hun verschillende marktsystemen zien te verenigen. Bovendien kan je niet zoals met olie de kraan dichtdraaien als overproductie dreigt.’ Cacaobomen blijven produceren, terwijl bonen niet eeuwig opgeslagen kunnen worden, wat de handelaars ook weten.