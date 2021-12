Desmond Tutu, icoon van strijd tegen apartheid (1931-2021)

Zuid-Afrika is in rouw. Desmond Tutu is niet meer. De aartsbisschop en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede was een icoon van de strijd tegen het apartheidsregime.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa had zijn volk zondag een droeve boodschap te brengen. 'Aartsbisschop Desmond Tutu is zondag op 90-jarige leeftijd overleden', klonk het in een mededeling. 'Met zijn overlijden schrijven we een nieuw hoofdstuk van rouw en nemen we weer afscheid van een vertegenwoordiger van een generatie buitengewone Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd Zuid-Afrika hebben nagelaten.'

De Anglicaanse aartsbisschop speelde dan ook een vooraanstaande rol in de strijd tegen het apartheidsregime in zijn land. Tutu won in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij zich inzette voor het beëindigen van de apartheid in het land.

Hij was ook voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die na de val van het apartheidsregime ernaar streefde de verschillende bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika in vrede met elkaar te laten leven.

In 2010 trok hij zich officieel uit de openbaarheid terug. In juli van dit jaar was hij nog wel te zien in een videoboodschap tijdens de Internationale AIDS-conferentie. Hij zag er uitgemergeld uit, maar was intellectueel scherp als altijd. In 1997 was bij Tutu prostaatkanker vastgesteld.