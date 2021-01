Dodentol dubbel bloedbad in Niger loopt op

Veiligheidstroepen in Niger.

De dodentol van de gewapende aanval op twee dorpen in het West-Afrikaanse Niger is opgelopen tot honderd. Het door terreur geteisterde land krijgt opnieuw een aanslag te verwerken.

De aanvallers zouden zich opgesplitst hebben in twee groepen om zo gelijktijdig twee dorpen, op zeven kilometer van elkaar, aan te vallen.

Het doelwit van de dubbele aanslag waren de dorpen Tchombangou en Zaroumdareye, vlak bij de grens met Mali en 120 kilometer ten noorden van de hoofdstad Niamey.

Motorfietsen

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Alkache Alhada waren de aanvallers jihadisten. Het zou om een vergeldingsactie gaan voor de dood van twee strijders die door dorpsbewoners om het leven gebracht zijn.

Het dodental bleef doorheen het weekend onduidelijk. Zaterdagavond had Alhada het over 56 doden en 20 gewonden, al liep dat cijfer snel op. Toen de plaatselijke burgemeester zondag ter plekke ging, sprak hij over 'honderd doden'.

'Wij komen net terug van de plaats van de aanslagen. In Tchoma Bangou zijn er tot 70 doden en in Zaroumadareye 30 doden', zei Almou Hassane, de burgemeester van Tondikiwindi, de gemeente die de twee dorpen bestuurt.

Sinds januari vorig jaar zijn motorfietsen verboden in de regio om aanslagen door jihadisten te voorkomen.

Volgens de burgemeester waren ze doelwit van ‘terroristen die met een honderdtal motorfietsen waren gekomen'. Sinds januari vorig jaar zijn motorfietsen verboden in de regio om aanslagen door jihadisten te voorkomen.

Verkiezingen

Het dubbele bloedbad gebeurde in de nasleep van de Nigerese presidentsverkiezingen. De huidige president Mahamadou Issoufou staat na twee ambtstermijnen zijn macht op een vreedzame manier af.

De verkiezingen kunnen het land een primeur bezorgen: de eerste democratische machtswissel na opeenvolgende staatsgrepen.

Zaterdag werd bekend dat Mohamed Bazoum de eerste ronde won. Hij is de kandidaat van de heersende partij, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en rechterhand van de aftredende president. Hij beloofde alvast de strijd tegen jihadisten op te voeren.

Of de gedoodverfde kandidaat het ook effectief haalt, is afwachten. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen staat gepland voor 20 februari.

Islamitische Staat

De twee dorpen waar het bloedbad plaatsvond, liggen in de uitgestrekte en onstabiele regio Tillaberi. Dat is eveneens het drielandenpuntgebied waar de poreuze grenzen van Niger, Mali en Burkina Faso samenkomen.

In Niger en andere landen van de regio zijn ettelijke terreurorganisaties actief die trouw hebben gezworen aan Al Qaeda of Islamitische Staat (IS).

In Niger, het hart van de Sahel, en andere landen van de regio zijn ettelijke terreurorganisaties actief die trouw hebben gezworen aan Al Qaeda of Islamitische Staat (IS). Samen met Mali, Mauritanië, Tsjaad en Burkina Faso maakt Niger deel uit van de G5-Sahelgroep die terreurgroeperingen wil bekampen.