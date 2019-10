Economische missie naar Congo op de valreep afgelast

Een geplande economische missie van een tiental Belgische bedrijven naar Congo is te elfder ure afgeblazen. De euforie in het bedrijfsleven over de nieuwe Congolese president Félix Tshisekedi lijkt wat getemperd.

Het plan was om begin november met een 10 tot 15-tal investeerders naar Kinshasa te trekken om daar mogelijk interessante projecten te bekijken. 'Maar het is te vroeg', zegt Thierry Claeys Bouuaert, vicevoorzitter van de CBL-ACP, de Kamer van Koophandel, Nijverheid, Landbouw voor België, Luxemburg, Afrika, Caraïben en Pacific die de reis organiseerde. 'We hebben een paar dagen geleden beslist de missie uit te stellen om organisatorische redenen. De bevoegdheidsverdeling van de nieuwe Congolese regering staat nog niet op punt en een aantal belangrijke aanstellingen in publieke bedrijven is nog niet ingevuld. We hebben besloten te wachten tot dat geregeld is.'

Tshisekedi lanceerde tijdens zijn bezoek aan België in september een charmeoffensief om Belgische bedrijven warm te maken voor Congo. De interesse was wederzijds: een lezing van Tshisekedi op de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen trok 170 captains op industry aan. Ook het diner van de CBL-ACP later op de avond was een groot succes. De hoop was dat de Belgisch-Congolese relaties na een ijzige periode onder de vorige president Joseph Kabila een nieuwe weg konden inslaan. In vol enthousiasme werd aangekondigd dat begin november een economische missie op touw gezet zou worden.

Nieuwe missie in maart

Dat die missie er nu niet komt, verandert niets aan die dynamiek, zegt Claeys Bouuaert. 'We lopen gewoon een beetje vertraging op. Het plan is om eind maart, samen met Wallonië en Brussel een nieuwe missie te organiseren. Mogelijk wil Vlaanderen zich daar ook bij aansluiten.'

Belgische bedrijven zien veel potentieel in Congo, al blijven de uitdagingen er groot. 'Het wordt een grote uitdaging om Congo weer op de rails te krijgen', zegt Claeys Bouuaert. 'Maar als Tshisekedi erin slaagt intern orde op zaken te stellen, zal de aantrekkingskracht voor Belgische bedrijven enorm zijn. Congo heeft investeringen nodig in onder meer energie, technologie, water, mijnen, de tropische landbouw en België heeft actieve en goed presterende bedrijven in die sectoren. Ons land kan de rol van locomotief spelen.'