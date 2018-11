Egyptische politie doodt 19 verdachten van aanval op christenen

In de Egyptische provincie Minya, ten zuiden van Caïro, werd vrijdag een bus met koptische bedevaarders onder vuur genomen. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven. De aanslag werd opgeëist door de terreurgroep IS (Islamitische Staat).

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de politie in een bergachtig gebied in Minya een aanval uitgevoerd op de vermoedelijke plegers van de aanslag. Toen de verdachten het vuur openden op de politie, schoten de agenten terug, zo meldt het ministerie nog. Negentien 'terroristische elementen' kwamen daarbij om het leven. In de schuilplaats van de verdachten werden ook automatische wapens in beslag genomen.