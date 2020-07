'Er valt niets te vieren in Congo'

Martin Fayulu, in december 2018 volgens waarnemers de échte winnaar van de presidentsverkiezingen, hekelt het cynisme van het westen over Congo.

Er valt niets te vieren bij 60 jaar onafhankelijkheid in Congo. Dat is de boodschap die Martin Fayulu neerschrijft in een opiniebijdrage in Financial Times. 'Achttien maanden na een gestolen verkiezingen, blijft het land ter plaatse trappelen'.

Pro memorie: Fayulu is de man die volgens zowat alle externe waarnemers, zoals de Congolese katholieke kerk en de Financial Times, met straatlengtes voorsprong de presidentsverkiezingen van december 2018 gewonnen had. Maar in de plaats kwam er een deal tussen uittredend machthebber Joseph Kabila en de nummer twee, Felix Tsishekedi.

Een deal die volgens Fayulu in de feiten Kabila aan de macht heeft gehouden. 'Kabila heeft nu een meerderheid uitgeroepen in de twee kamers van het parlement en de meeste van de provinciale parlementen. Dit heeft Tshisekedi onder curatele van Kabila gezet'. Het enige wat de officiële president nog doet is 'tientallen speciale adviseurs tot minister benoemen', wat 'een veel te dure regering nog meer gezwollen maakt'.

Fayulu hekt het cynisme van het westen, die de manifeste kiesfraude als 'goed genoeg' voor Congo aanvaarden. 'Een houding die voortvloeit uit de voorbijgestreefde notie dat Afrikanen niet capabel zouden zijn om hun leiders vrij te kiezen'. Kayulu merkt op dat Afrikanen daar zelf aan meewerken: 'Ik zal nooit vergeten hoe de Keniase president mij aanspoorde de positie van vice-president te aanvaarden, ook al bestaat die functie niet eens in onze grondwet'.

Volgens Fayulu veroordeelt de acceptatie van de kiesfraude Congo tot blijvende stagnatie, een constante van de voorbije zestig jaar. 'Vergeet niet dat Congo in 1960 welvarender was dan Zuid-Korea of Thailand'. Maar het is ook een vergissing voor het westen om te denken dat de problemen hen niet aanbelangen. 'De prijs van het status quo is groot, zowel op klimaatvlak via de vernietiging van onze regenwouden als de noordwaartse migratie van ons volk'.

Ook de Belgisch-Congolese professor Jean Omasombo stelt dat de brief van de koning een gemiste kans is, door die brief aan de president te richten. 'De koning had zijn spijt veel beter aan het Congolese volk gericht. Dat volk krijgt al bijna anderhalve eeuw alle ellende over zich heen, van Leopolds Congo-Vrijstaat tot vandaag'.