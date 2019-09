Erfenis Mugabe dreigt Zimbabwe nog lang te ontwrichten

Honger, amper vijf uur stroom per dag en een inflatie van 175 procent. Twee jaar na het vertrek van de vrijdag overleden president Robert Mugabe zakt Zimbabwe almaar verder weg.

Twee jaar nadat hij door een militaire coup werd afgezet, is de voormalige Zimbabwaanse president Robert Mugabe vrijdag in een ziekenhuis in Singapore overleden. De bejaarde dictator die na zijn 37-jarige bewind een economisch slagveld achterliet, werd 95. Zijn erfenis dreigt het Zuid-Afrikaanse land nog lang te achtervolgen.

Toen hij in 1980 aan de macht kwam, kon Mugabe op veel sympathie rekenen. Maar naarmate de jaren verstreken, vervelde de onafhankelijkheidsheld in een kille autocraat die elke oppositie onderdrukte. Zijn landbouwhervorming in het begin van deze eeuw duwde Zimbabwe in een ongeziene crisis. Duizenden blanke boeren werden onteigend, volgens de officiële lezing om de ongelijkheid aan te pakken en de arme zwarte boeren te helpen.

De gevolgen waren dramatisch. Het land was van oudsher de graanschuur van Afrika, maar plots waren de winkelrekken leeg. Mugabe probeerde het tij te keren door massaal geld bij te drukken, maar dat joeg de inflatie tot ongeziene hoogtes.

De euforie was dan ook groot toen de president in november 2017 zonder bloedvergieten werd afgezet. Velen hoopten dat het onder zijn voormalige rechterhand Emmerson Mnangagwa beter zou gaan. Het ging alleen slechter. De voorbije twee jaar gleed Zimbabwe almaar verder af.

Wanpraktijken

Schermvullende weergave Zimbabwe kampt onder meer met droogtes. ©EPA

Dat Mnangagwa de wanpraktijken uit het tijdperk van zijn voorganger gewoon voortzette, was daar niet vreemd aan. Corruptie, vriendjespolitiek, politiegeweld en marteling zijn terug van nooit weggeweest, de beloofde buitenlandse investeringen en economische hervormingen bleven uit. Een paar uitzonderlijke weerfenomenen verergerden de situatie alleen maar. Nadat de cycloon Idai in maart het oosten van het land verwoest had, werd het noorden deze zomer getroffen door een uitzonderlijke droogte.

Vandaag zijn er amper jobs, blijven de rekken in de winkels en de pompen in de tankstations leeg en is de inflatie gestegen tot 175 procent, alleen Venezuela doet het slechter. 5 miljoen mensen - zowat een derde van de bevolking - hebben nood aan voedselhulp. Zo’n 2,5 miljoen Zimbabwanen dreigen te sterven van de honger. Bovendien is er maar vijf uur per dag stroom, van 23 uur ’s avonds tot 4 uur ’s ochtends, ook voor de ziekenhuizen. Veel fabrieken zijn alleen ’s nachts open.