Ethiopië en Eritrea begraven jarenlange strijdbijl

Dat heeft de Ethiopische premier zondag in Asmara bekendgemaakt, na decennia van vijandelijkheden tussen de twee buurlanden.

'We zijn het eens geworden over de hervatting van de lucht- en scheepvaart, het vrij verkeer van mensen tussen onze twee landen en de heropening van de ambassades', verklaarde Abiy Ahmed na gesprekken in de Eritrese hoofdstad met president Issaias Afwerki.