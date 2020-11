Ethiopië weigert vredesoverleg Tigray

De Nigeriaanse ex-president Olusegun Obasanjo kwam maandagavond aan in Ethiopië. Hij beweerde een missie te leiden die de Ethiopische regering en de autoriteiten in de noordelijke regio Tigray rond de onderhandelingstafel moet brengen. Ook de Oegandese president Yoweri Museveni werd genoemd als bemiddelaar in het conflict.

We hebben nooit Oeganda of een ander land gevraagd te bemiddelen.

Maar de regering in Addis Abeba wees elke bemiddeling af. 'We hebben nooit Oeganda of een ander land gevraagd te bemiddelen', zei de regering maandagavond. 'Geef ons tijd. Dit duurt geen eeuwigheid', klonk het over het offensief dat premier Abiy Ahmed begin november opende tegen Tigray.