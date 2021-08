Ethiopische premier roept burgers op zich bij het leger aan te melden

Het al negen maanden durende conflict in Tigray is de voorbije weken overgeslagen naar twee aanpalende regio's in het noorden.

Een burgeroorlog in Ethiopië lijkt onafwendbaar. Volgens premier Abiy Ahmed is de inzet van burgers nodig om het conflict in de Tigray-regio in het noorden van Ethiopië op te lossen.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft dinsdag 'alle geschikte en meerderjarige' Ethiopiërs opgeroepen zich bij het leger aan te sluiten. Het al negen maanden durende conflict in Tigray is de voorbije weken overgeslagen naar twee aanpalende regio's in het noorden.

De oorlog in de noordelijke provincie begon in november, toen Ahmed een 'ordehandhavingsoperatie' begon om het Tigrees Volksbevrijdingsfront (TPLF) van de macht te verdrijven. Hij beschuldigde het TPLF van een poging zijn regering omver te werpen en stuurde zijn troepen naar de regio om de regionale autoriteiten af te zetten.

Na de val van de regionale hoofdstad Mekele riep Abiy eind november de overwinning uit. Maar wat volgens Abiy een ‘korte veldslag’ tegen het TPLF moest worden, lijkt almaar meer op het omgekeerde uit te draaien. Het geweld bleef duren, met een nieuwe escalatie eind juni, toen pro-TPLF strijdkrachten een groot deel van Tigray heroverden.

Nadat de premier onverwacht een staakt-het-vuren had afgekondigd, officieel om humanitaire redenen, en nadat de regeringstroepen zich hadden teruggetrokken zonder voorwaarden, zetten de troepen uit Tigray hun offensief voort naar de aangrenzende regio's Amhara in het zuiden en Afar in het oosten.

Het TPLF zegt dat het zich niet meester wil maken van die territoria, maar dat het de humanitaire hulp in de regio wil vergemakkelijken en een hergroepering van de regeringsgezinde troepen wil voorkomen.

Humanitaire ramp

De humanitaire situatie in Tigray is desastreus. In negen maanden vielen duizenden doden, verloren tienduizenden mensen hun huis en kampen meer dan 5 miljoen mensen met voedseltekorten. Daarnaast dient gruwelijk seksueel geweld er sinds het begin als oorlogswapen. Dat bleek woensdag nog eens uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International (zie inzet).

Seksueel geweld als oorlogwapen 'Verkrachting en seksueel geweld zijn als oorlogswapen gebruikt om blijvende fysieke en psychische schade toe te brengen', zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. Gezondheidsinstellingen in Tigray registreerden van februari tot april 1.288 gevallen van gendergerelateerd geweld. De mensenrechtenorganisatie sprak met 63 slachtoffers van seksueel geweld en met medisch personeel, en zegt dat veel slachtoffers getuigden dat ze geen gezondheidscentrum hadden bezocht. 'De ernst en omvang van de seksuele misdrijven zijn schokkend en komen neer op oorlogsmisdrijven en mogelijke misdrijven tegen de mensheid', zegt Callamard. Veel slachtoffers waren ook getuige van de verkrachting van andere vrouwen. 'Het was bedoeld om de slachtoffers en hun etnische groep te terroriseren en te vernederen.' Voor Amnesty moet de regering in Addis Abeba 'onmiddellijk actie ondernemen'. Ook de Afrikaanse Unie moet optreden en het conflict op de agenda zetten van zijn Vredes- en Veiligheidsraad.

'Meisjes en vrouwen zijn het slachtoffer van ontvoeringen, verkrachtingen en ander seksueel geweld, door regeringssoldaten en aanverwante milities.' Onder meer het Ethiopische regeringsleger ENDF wordt beschuldigd van zulke feiten. Ook het Eritrese regeringsleger, dat Addis Abeba bijstaat in het conflict met de opstandelingen in Tigray, en milities uit de Ethiopische regio's Amhara worden in het Amnesty-rapport genoemd.