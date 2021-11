Ethiopische regering kondigt noodtoestand af

De regering van Ethiopië heeft dinsdag de noodtoestand in het hele land afgekondigd. Dat melden de Ethiopische staatsmedia. De rebellen van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) zijn aan een opmars bezig en zeggen twee belangrijke steden te hebben ingenomen. Abiy Ahmed, de premier van het land, roept burgers op zelf ook de wapens op te nemen in de strijd tegen de rebellen.

'De noodtoestand moet de burgers beschermen tegen de wreedheden die de terreurgroep pleegt in delen van het land', meldt Fana Broadcasting Corporate. Met de noodtoestand, die zes maanden zal duren, doet Ahmed een nieuwe poging om escalatie in het burgerconflict te voorkomen.

Het TPLF slaagde erin samen met het Oromo Liberation Army (OLA) - de Oromo is de belangrijkste etnische groep in Ethiopië - terrein te winnen. Dit weekend dwongen ze de overheidstroepen zich terug te trekken, waarna ze de strategische stadjes Dessie en Kombolcha bezetten. De nieuwe rebellenalliantie rukt in sneltempo op naar de hoofdstad Addis Abeba.

Humanitaire crisis

Het aanzwellende geweld in Ethiopië dreigt ook de rest van Oost-Afrika mee te sleuren. Ethiopië - de hoofdzetel van de Afrikaanse Unie - is niet alleen een van de grootste en meest ontwikkelde landen in Afrika, het fungeert ook als belangrijke buffer in regio, met instabiele landen zoals Somalië, Soedan en Zuid-Soedan.