Etienne Tshisekedi wordt eindelijk begraven

Na 2,5 jaar wachten in een mortuarium in Elsene kan het stoffelijk overschot van het boegbeeld van de Congolese oppositie naar Congo terugkeren.

Bijna 2,5 jaar nadat hij in Brussel is gestorven, is het lichaam van oppositieleider Etienne Tshisekedi naar Congo teruggebracht. Daar krijgt hij morgen een groot eerbetoon in het Stade des Martyrs in Kinshasa, waar plaats is voor 80.000 mensen. Zaterdag wordt hij begraven. Ontslagnemend premier Charles Michel (MR) kreeg een uitnodiging voor de begrafenis, maar laat zich verontschuldigen omdat zijn agenda het niet toelaat.