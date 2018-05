Europees geld voor uitdijende ebola-uitbraak

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van een heel hoog risico op een nieuwe ebola-epidemie in Congo.

Begin mei bevestigde de Congolese regering het nieuws dat er opnieuw ebola is opgedoken in het land. Het is al de negende keer dat Congo getroffen wordt door het zeer besmettelijke virus, sinds ebola midden jaren zeventig werd ontdekt door de Belgische arts Peter Piot.

Momenteel staat de teller op 44 besmettingen en 23 doden. De Congolese regering spreekt met zekerheid van veertien bevestigde gevallen. De besmettingen waren eerst ontdekt in ruraal gebied, waardoor de kans op een grote uitbraak als gering werd ingeschat.

Toch wilde de WHO geen risico nemen en stuurde meteen experts ter plaatse, bereidde een luchtbrug met helikopters voor en startte een vaccinatiecampagne op. Bij de vorige ebola-epidemie in West-Afrika in 2014 kreeg de organisatie veel kritiek vanwege haar trage reactie. Toen kwamen meer dan 11.000 mensen om in Sierra Leone, Liberia en Guinee.

Miljoenenstad

Ondanks de maatregelen verspreidde het virus zich van het platteland naar de stad. In miljoenenstad Mbandaka is er nu een geval bevestigd en zijn er nog drie vermoedelijke besmettingen vastgesteld. Door de grote populatie is de kans veel groter dat de ziekte zich verspreidt. Maar vooral de ligging aan de Kongorivier baart de WHO zorgen, want die is een belangrijke verbinding met de hoofdstad Kinshasa, waar meer dan tien miljoen mensen wonen.

Mbandaka is prioriteit nummer één als we de controle over deze uitbraak niet willen verliezen Peter Salama Hoofd noodgevallenprogramma WHO

'Dit verandert de manier waarop we moeten reageren', zegt Peter Salama, hoofd van het medische noodgevallenprogramma van WHO. 'Ineens is Mbandaka prioriteit nummer één als we de controle over deze uitbraak niet willen verliezen.'

De WHO heeft al 7.500 dosisen van het experimentele vaccin dat werd gebruikt bij de laatste epidemie verspreid. 'Dit vaccin is niet langer experimenteel. Zijn effectiviteit is bewezen en bevestigd', zegt de Congolese minister van Volkgezondheid Oly Ilunga. 'Nu we het ebolavirus het hoofd moeten bieden, kunnen we maar beter alle middelen gebruiken die we hebben.'

Europese hulp

Ook de Europese Commissie stuurt nu hulp naar Congo. Het gaat initieel om 1,5 miljoen euro aan de WHO en 130.000 euro aan het Rode Kruis. Ook de humanitaire luchtservice ECHO Flight wordt ingezet om medische staf en hulpverleners ter plaatse te brengen.

Alles moet in het werk gesteld worden om de ebolagevallen te isoleren, zeker nu Mbandaka getroffen is Christos Stylianides Europees Commissaris voor Humanitaire Hulp

'De EU onderneemt dringende acties om de verspreiding van deze zeer dodelijke ziekte in te perken. Onze financiering en humanitaire vluchten helpen medische teams, uitrusting en middelen naar de besmette regio's te brengen. Alles moet in het werk gesteld worden om de ebolagevallen te isoleren, zeker nu Mbandaka getroffen is', zegt Christos Stylianides, de EU-ebolcoördinator en tevens Commissaris voor Humanitaire Hulp.